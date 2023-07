Uhyggelige scener: - Cyklen splittet i tre dele

4. etape endte i et regulært styrtkaos på racerbanen i Nogaro, og en af de ryttere, det gik værst ud over, var superstjernen Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep).

Den stærke sprinter røg i asfalten med høj fart kort før målstregen og missede dermed chancen for at kæmpe med om etapesejren.

Men spørgsmålet er, om han glipper endnu mere end det. Den uheldige hollænder er således hårdt medtaget efter sit uheld.

Det fortæller Tom Steels, der er sportsdirektør hos Soudal-QuickStep.

- Han har mistet en masse hud. Det var et virkelig voldsomt styrt. Cyklen blev splittet i tre dele, så han røg virkelig hårdt ned. Lad os håbe, at det udelukkende er hudafskrabninger, men det vil vi først vide i aften eller i morgen tidlig, siger Steels.

Fabio Jakobsen (th.) og Jacopop Guarnieri (tv.) var to af flere ryttere, der røg i asfalten på 4. etape. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Fabio Jakobsen er hårdt medtaget efter sit styrt. Foto: Dirk Waem/Ritzau Scanpix

Det gik galt for supersprinteren. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Den tidligere topsprinter har svært ved at komme det nærmere med hensyn til chancerne for, at Jakobsen kan fortsætte i Touren, men de kommende dages store udfordringer i Pyrenæerne gør desværre ikke muligheden for at komme sig bedre.

- Hvis det kun er hudafskrabninger, vil han fortsætte i morgen. Rytterne er ganske hårdføre, men det er selvfølgelig ikke ideelt med de to hårde etaper, der venter. Efter et styrt ved man aldrig. Han har en stærk mentalitet, men man ved aldrig, siger Steels.

4. etape blev vundet af Jasper Phillipsen (Alpecin-Deceuninck), der også sejrede på gårsdagens etape.