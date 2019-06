Uhyggelige skader: Froome har brud på halsen

Det kan godt være, Chris Froome er en supermand, når han sidder på cyklen – men briten er trods alt ikke lavet af pansret stål.

De første positive meldinger efter seks timer på operationsbordet fortalte, at den 34-årige brite såmænd allerede var gået i gang med at lægge planer for sin genoptræning.

De planer skal nok flyttes lidt længere hen i kalenderen, for fredagens tests afslørede, at Chris Froome er værre tilredt, end lægerne i første omgang var klar over.

Nye scanninger afslører ifølge Team Ineos’ bulletiner, at Chris Froome også har frakturer i halsen og små brud på brystbenet oven i de kendte brud på lårben, albue og ribben. Han er altså temmelig ilde tilredt, efter han med ca. 60 km i timen torpederede en fransk husmur under træning før fjerde etape af Critérium du Dauphiné.

Chris Froome ligger ifølge Daily Mail weekenden over på intensiv og har udsigt til mindst seks ugers ophold på hospitalet i St. Etienne, før han kan udskrives og starte genoptræningen. Froomes familie har fået at vide, at cykelstjernen tidligst kan forvente at blive udskrevet i slutningen af juli – og kun hvis hans brud heler fornuftigt.

Chefkirurg Remi Philippot har udtalt, at Chris Froome straks efter at være vågnet efter operationen spurgte, hvornår han kunne sidde i sadlen igen.

- Han skulle kunne være tilbage om ca. seks måneder, fastholder Remi Philippot.

