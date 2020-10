Uhyggeligt program

Pello Bilbao (Bahrain-Mclaren) har trods et voldsomt hårdt program sat kursen mod et stort resultat i Giroen

Hvis du synes, det er hårdt at finde cyklen frem og rulle ud i efterårskulden, skal du bare tænke på Pello Bilbao.

Bahrain-McLaren-rytteren er lige nu i færd med sidste del af det, der kan kaldes to ualmindelig hårde måneder i Wold Tour-vagtplanen.

Den 30-årige spanier har i september og oktober opnået fuldt antal kilometer i Tour de France, VM i enkeltstart og landevejsløb samt Giro d’Italia. Det efterlader ham med sammenlagt 10 fridage i løbskalenderen for perioden 29. august til 25. oktober.

Alligevel har trætheden tilsyneladende ikke meldt sig endnu. Bilbao har holdt sig til i toppen af klassementet lige siden begyndelsen af Giroen, hvorfor der heller ikke har været plads til en rolig dag bagerst i feltet.

World Tour-programmet efter genstart Strade Bianche, 1. august Polen Rundt, 5-9. august Milano-Sanremo, 8. august Critérium du Dauphiné, 12-16. August Lombardiet Rundt, 15. august Bretagne Classic - Ouest-France, 25. august Tour de France, 29. august - 20. September Tirreno-Adriatico, 7-14. september Binck Bank Tour, 29. september - 3. oktober (AFKORTET) Flèche Wallonne, 30. september Giro d'Italia, 3-25. oktober Liège-Bastogne-Liège, 4. oktober Amstel Gold Race, 10. oktober (AFLYST) Gent-Wevelgem, 11. oktober Flandern Rundt, 18. oktober Vuelta a Espana, 20. oktober - 8. november Tre dage ved Panne, 21. oktober Paris-Roubaix, 25. oktober (AFLYST) Vis mere Luk

På lørdagens enkeltstart fastholdt han sin position som nummer tre sammenlagt, og spanieren anses lige nu for at være en seriøs outsider til podiet.

Opskriften på succes løftede han sløret for i et interview med Ekstra Bladet tidligere i løbet.

- Jeg tror, at en af mine styrker er min modstandskraft. Jeg har evnen til at køre en Grand Tour og undervejs i løbet opnå en bedre form, fortæller Bilbao.

- For fire-fem år siden ville dette scenarie være uvirkeligt for mig, men med erfaringen, træningen og det at køre to Grand Tours hvert eneste år har min krop tilpasset sig. Kroppen kan tilpasse sig alt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pello Bilbao har haft en strålende Giro indtil videre, hvor han inden de store bjerge i Alperne ligger på tredjepladsen sammenlagt. Foto: Tim de Waele/Getty Images

To treugers etapeløb i samme sæson er altså ikke uvant for den lette klatrer.

Siden 2017 har han lavet dobbelt-op hvert eneste år, men det er første gang, han kører to Grand Tours med mindre end to ugers mellemrum.

- Det her var helt sikkert ikke muligt at gøre, hvis jeg ikke tænkte på ferien, der venter. Det er min motivation, siger Bilbao.

Formentlig tæller tankerne om en topplacering også godt på den front. Kursen er i hvert fald sat.

Taler om nedtur

Hylder sin afdøde helt

- Jeg har aldrig sagt de ting

Midtpunkt i kæmpe drama: - Det er uvirkeligt