Uhyggeligt styrt: Derfor blev løbet stoppet

Det var mangel på læger, der var årsagen til, at 14. etape blev neutraliseret efter et massestyrt i feltet

Så skete det.

Tour de Frances første rigtige massestyrt i år indtraf tidligt på lørdagens etape, og det var så slemt, at løbet blev neutraliseret i cirka 30 minutter.

Herefter fik rytterne lov til atter at trille afsted i to neutrale kilometer, før løbet blev sat i gang for anden gang på en dag.

Grunden til, at løbet blev stoppet, skyldtes simpelthen mangel på ambulancer og læger.

Rytterne måtte ikke fortsætte uden, at der lå ambulancer bag feltet, der kunne hjælpe ryttere i tilfælde af et nyt styrt, og derfor måtte hele feltet vente på, at der kom nye ambulancer frem.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Skjelmose i asfalten

Op mod 50 ryttere var involveret i uheldet.

En af dem, der røg ned, var danske Mattias Skjelmose, der dog umiddelbart slap uden skrammer. Også Jonas Vingegaard måtte hoppe af cyklen og navigere uden om nogle styrtede ryttere.

Værre gik det for Antonio Pedrero, Louis Meintjes og Esteban Chaves.

De måtte udgå efter styrtet.

Pedrero blev sendt ind i en ambulance på en båre og var tydeligt i store smerter, mens Meintjes i første omgang fortsatte, men udgik kort efter med et brækket kraveben.

Chaves prøvede at køre videre, men måtte efter ti minutter opgive.

Senere på etapen styrtede den franske stjernerytter Romain Bardet og EF-Education-rytteren James Shaw på den første nedkørsel, og de er begge to også udgået.