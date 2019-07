Uhyggeligt styrt og sydafrikansk etapesejr

Sydafrikanske Daryl Impey fra Mitchelton-Scott tog sejren på Tour de Frances 9. etape efter en aflsluttende sprint mod belgiske Tiesj Benoot fra Lotto-Soudal, der begge var en del af et 15 mand stort udbrud.

De to ryttere kom sammen til opløbsstrækningen, hvor Impey helt som forventet var hurtigst.

Etapen blev skæmmet af et voldsomt styrt tidligt på etapen, der kostede Alessandro De Marchi deltagelsen i årets Tour de France. De Marchi blødte kraftigt fra hovedet, men var ved bevidsthed, da han blev båret til ambulancen.

Han blev efterfølgende kørt til hospitalet for nærmere undersøgelser.

Romain Bardet forsøgte at angribe favoritterne mod slutningen, men trods et lille hul fik Team Ineos neutraliseret angrebet fra franskmanden. Julian Alaphilippe er fortsat i den gule trøje.

Alessandro De Marchi er ude af Tour de France - dagen efter han kæmpede med Thomas De Gendt om etapesejren. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Årets største udbrud

15 mand slap af sted på Frankrigs nationaldag, Bastilledagen, der ofte er udset som en etape for franske lykkeriddere, men kun Anthony Delaplace og Romain Sicard formåede at gøre profiler som Edvald Boasson Hagen, Tony Martin, Jasper Stuyven og Tiesj Benoot selskab på den 170,5 kilometer lange etape fra Saint-Ètienne til Brioude.

Med godt og vel 60 kilometer tilbage begyndte de 15 udbrydere at dyste indbyrdes frem for at hjælpe hinanden. Så var finalen ligesom skudt i gang.

Østrigske Lukas Pöstlberger fra Bora-Hansgrohe var første mand til for alvor at få skabt et hul. 40 sekunder fik han til de øvrige udbrydere, men det fik ikke lov at holde frem til målstregen i Brioude.

Daryl Empey, Tiesj Benoot, og Nicolas Roche formede i stedet den trio, der endte med at køre om etapesejren. Og her røg først Nicholas Roche af, inden Daryl Impey tog sejren i den direkte duel med Benoot.

Rui Costa tog titlen som dagens mest upopulære rytter, da han udnyttede en tissepause hos den gule trøje til at angribe feltet.

Det er sjældent populært, og danske Michael Mørkøv var en af dem, der gestikulerede kraftigt mod portugiseren, da han blev hentet igen senere på etapen.

Tour de Frances største udbrud slap af sted på 9. etape. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

