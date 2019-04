Ukendelig dansk stjerne: Hvad har I gjort ved ham?

Vi har lært Michael Valgren at kende som en yderst hårdfør rytter, der kan blande sig med de allerbedste, hvis ruten er rigtig.

Men det er ikke den Valgren, der har tørnet ud på landevejene i dette år.

2019-sæsonen er startet helt skidt med bare en enkelt top-10-placering, og det er blevet bemærket hos det store cykelmedie Cyclingnews.

- For seks måneder siden angreb Michael Valgren ved VM i Innsbruck og truede med at stikke afsted med den regnbue-farvede trøje. Hvad har Dimension Data gjort ved den rytter? Han forlod Astana men er slet ikke til at kende i forhold til sidste års model, lyder det i vurderingen.

- Ikke bare har danskeren set ud til at mangle form. I søndags havde holdet ikke en eneste rytter i top-50, og kun én gennemførte løbet. E3 BinckBank Classic var næsten lige så slem med en rytter i top-60 og tre gennemførende.

- Det er offentligt kendt, at holdets enhed til klassikerne led af sygdom i Algarve, men de har ikke vist tegn på at komme sig.

TV2's cykelekspert Chris Anker Sørensen maner til besindighed.

- Han har lidt af sygdom, og sådan en som Peter Sagan er også først ved at finde sig selv. Det har jeg selv prøvet, og det er svært med sygdom. Vi skal ikke sige: Det er Dimension Data, der er skyld i det hele, siger han til Ekstra Bladet.

- Mange undrede sig over skiftet til Dimension Data. Hvordan ser du på det?

- De har haft et skidt år, og det har virket til, at det har sejlet lidt. Men jeg kender Valgren som meget seriøs og god til at træne selv, så det er jeg ikke så bekymret for. Og så er han god på egen hånd, for det var ikke altid, han fik så meget hjælp af sit hold tidligere. Han havde dog næppe vundet Amstel Gold Race uden Fuglsang.

Forventningerne til Valgren er også steget efter de store bedrifter.

- Han lavede jo en fuldstændig fantastisk præstation sidste år, og vi forventer meget efter det. Men selvom du er en svinegod cykelrytter, så er det ikke nemt, hvis man kun kører på 90%, siger han.

- Kan han nå at køre sig op i det her forår, hvor mange løb umiddelbart ligger godt til ham?

- Han har været for langt væk, og jeg tror ikke på, at han kan komme tilbage til Flandern Rundt. Men jeg tror, at han kan noget i Ardennerne som f.eks. Liège-Bastogne-Liège.

- Du må gerne ringe til mig efter Liège-Bastogne-Liège, hvis det så stadig ikke er gået godt, så vil jeg gerne gå i panik sammen med dig.

Ardennerklassikerne består af Amstel Gold Race (Som Valgren vandt sidste år), La Flèche Wallone og Liège-Bastogne-Liège.

