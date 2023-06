Ukendt dansker brager frem i Japan

Der kan være mange veje til toppen som professionel cykelrytter, når man er dansker.

Nogle bliver herhjemme og arbejder sig op gennem de danske rækker, andre tager ud og udforsker mulighederne i Europa.

Men en enkelt ung dansker er draget ud på et helt unikt eventyr mod en professionel fremtid, og han nyder hvert et skridt på vejen.

Daniel Guld er 22 år gammel og fra Aarhus-egnen, men i år er han draget til Japan, hvor han som den første danske cykelrytter nogensinde har skrevet kontrakt med et japansk cykelhold.

Her har han stiftet bekendtskab med den japanske kultur, ørigets hidsige vejr samt haft personlig succes på sit cykeleventyr.

Guld er ude hos en lokal sponsor, hvor han hjælper med at lave miso. Foto: Levante Fuji Shizuoka

Fra onlinemøde til Mount Fuji

Skiftet til ’Solens Rige’ blev støbt online, forklarer Daniel Guld til Ekstra Bladet.

- Jeg har kørt en del Zwift (onlinetræningsplatform, red.). Derigennem lærte jeg nogen fra Japan at kende. Jeg skrev til dem og spurgte til japansk cykling. Så sendte de mig nogle videoer af den japanske cycling league, og det så fedt ud. Jeg vil gerne opleve ting med min cykel. Så Japan er jo et smukt land med skøn natur, venlige mennesker og lækker mad.

Det lykkedes Guld at få kontrakt med cykelholdet Levante Fuji Shizuoka, der har base i byen ved foden af det ikoniske bjerg Mount Fuji. Her har holdet skaffet ham bolig og en løn, han kan leve af.

Til gengæld forventes det, at Guld både leverer på cyklen og i lokalområdet, hvor holdet har en særlig stærk forankring.

- Det er et lidt anderledes cykelhold, end man ser det i Europa. Vi er sponsoreret af selve byen Fuji. Så vi får penge fra staten og en masse lokale virksomheder, som vi tager ud og besøger.

- Så vi er tit ude til sponsorarrangementer. Vi var f.eks. ude på en af de mest berømte teplantager i Japan med udsigt ud over Mount Fuji for at gøre rent.

- Vi har også været ude på skolerne og snakke om trafiksikkerhed. Alle fjerdeklasser i Japan skal have et cykeltrafikkursus. Så vi blev sendt ud for at vise dem, hvordan man stopper i trafikken, orienterer sig og generelt gebærder sig i trafikken. De japanske børn er meget generte, velopdragne og helt vildt nysgerrige. Så det er meget sjovt.

Foran en fjerde klasse fortæller Daniel Guld om trafiksikkerhed. Det er vigtigt, at holdet bidrager til lokalmiljøet. Foto: Levante Fuji Shizuoka

’Hvis vi kører i det vejr, så dør vi’

Hvor vi i Danmark er vant til mildt vejr, så byder Japans klima på nogle andre betingelser.

Det fik Guld og de andre ryttere at mærke, da en tyfon hærgede ud for Japans kyst og skabte problemer i lokalområdet i starten af juni, hvor de ellers skulle køre løb.

- Det stod ned i stænger, og det blæste helt vildt. Nede i Kumano, hvor vi kørte løb, var der jordskred mange steder. Vejene var oversvømmede, så vi ikke kunne køre løb. Der lå så meget vand på vejene, at man kunne svømme i det.

- Vi sad i et telt og var ved at tage tøj på, da vi fik at vide, at løbet var aflyst, og lige der var vi ret glade, for vi tænkte: 'Hvis vi skal køre i det her vejr, så dør vi'. Havde vi kørt i det vejr, var feltet blevet smadret, forklarer han alvorsfuldt.

Det japanske klima er lunefuldt. Rytterne hygger sig i deres telt til Tour of Komano. Få dage forinden var et andet løb blevet aflyst på grund af en tyfon. Foto: Levante Fuji Shizuoka

Legende lever som en rockstjerne i Japan

Daniel Guld er ikke den eneste europæer, der har fundet vej til japansk cykling.

Francesco Mancebo, der var en profil i europæisk cykling i første halvdel af 2000’erne med både hvid trøje i Tour de France og en samlet tredjeplads i Vuelta a España, er den altoverskyggende stjerne i japansk cykling, forklarer han.

Den i dag 47-årige cykelstjerne har imponeret Guld stort både på og af cyklen, når de har kørt løb sammen.

- Han er 47 år gammel og fik ungdomstrøjen i Touren det år, jeg blev født, og han kan stadig køre UCI-point ind. Det er helt sindssygt. Jeg glæder mig allerede til at køre imod ham igen, for jeg tror, at jeg kan lære meget af ham.

- Han elsker at være herovre. Jeg kiggede lidt på ham, da vi stod i startboksen, og det ser ud til, at han kender alle, og fansene elsker ham. Folk ville have billeder med ham før og efter løbet, så han har en stjernestatus herovre, som ingen af os andre har.

Mancebo i sine velmagtsdage i 2005. Året efter var han impliceret i dopingsagen Operation Puerto. Siden har han fået sin anden ungdom i Japan. Foto: AP/Rodolfo Epinosa

Opsøgt af fans

Levante Fuji Shizuoka-holdet, som Daniel Guld er en del af, består primært af japanere foruden to erfarne mongolske cykelryttere, som Guld er roommates med til daglig. Aarhusianeren er dermed den eneste europæer på holdet, og mødet med den japanske kultur har på nogle måder været overvældende.

For første gang i karrieren har han nemlig fans, da det er normalt, at de japanske cykelhold har fanklubber, der hepper på dem ude til løbene.

- Jeg har aldrig prøvet at skulle skrive en autograf før. Til det første løb i Japan går jeg op mod scenen for at skrive mig ind, og så kommer der en pige gående i fuldt Levante-outfit. Hun skulle have en autograf. 'Hvad fanden sker der,' tænkte jeg.

Som skandinav får han da også lidt ekstra opmærksomhed fra de lokale tilskuere.

- En anden gang sad jeg inde i bussen, og så råbte vores manager 'Daniel! Daniel!', så stod der en ældre kvinde med sin mand og ville have taget et billede kun med mig.

Hans status blandt fansene er berettiget, da Daniel Guld allerede i år har vundet to sejre samt kørt sig til en samlet ottendeplads i etapeløbet Tour of Kumano. Alt sammen resultater, som – håber han – kan hjælpe ham videre på det eventyr, han er i færd med på sin cykel.