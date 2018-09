Ullrich forklarer utroskab: - Jeg har brug for sex

Se også: Tour-vinder fængslet igen: Mishandlede prostitueret på luksushotel

Den tidligere Tour de France-vinder Jan Ullrich har haft en forfærdelig måned, siden han 4. august blev anholdt på Mallorca efter sammenstød med sin nabo.

Hjemme i Tyskland gik han i behandling for sit store brug af amfetamin og alkohol, men blev så anholdt igen for at have mishandlet en prostitueret, som han er anklaget for at have forsøgt at kvæle på et hotel.

Nu har tv-stationen RTL interviewet ham på afvænningsklinikken og forholdt ham til, hvorfor han havde sex med en prostitueret, selvom han har en kæreste.

- Det var aftalt. Det er en personlig ting. Jeg har bare brug for sex, hvilket er ret normalt, for jeg er en ung mand, og hvis jeg er afsted i fire uger, så kan jeg få det fra andre kvinder, siger Ullrich til RTL.

Selvom den tidligere cykelstjerne altså lader til at kunne adskille det fysiske og følelseslivet, så føler han sig forelsket og tror på en fremtid med sin kæreste.

- Jeg kan mærke, når nogen elsker mig, siger Ullrich.

I 11 år dannede han par med Gaby White, som han også fik den nu 15-årige datter Marie med, men i 2006 blev han skilt og fandt i stedet sammen med Sara Steinhauser, som han har tre sønner sammen med, Max på 11, Benno på 7 og Toni på 15.

I begyndelsen af juni blev han dog også skilt fra kone nummer to, der forbød ham kontakt med børnene på grund af omgangen med stoffer og alkohol.

- Jeg kom faktisk her på afvænningsklinikken på grund af mine børn, og det var på opfordring fra min kone. Fordi vi slet ikke kunne tale sammen. Og jeg har også erkendt, at det er godt for mig, siger Ullrich.

Artiklen fortsætter under billederne

Ullrich med sin første kone Gabi Weiss. Foto: All Over

Ullrich med sin anden kone Sarah Steinhauser, som han blev skilt fra i juni. Foto: All Over

Jan Ullrich vandt Tour de France i 1997 med den forsvarende vinder Bjarne Riis som hjælper. Foto: Claus Lunde

Ullrich blandt kyssepiger. Foto: Claus Bonnerup

I tv-interviewet vil Jan Ullrich ikke fortælle ret meget om episoden, hvor en prostitueret anklager ham for kvælningsforsøg, men han bekræfter dog, at der er tale om 'fri fantasi', og at kvinden er en 'god skuespiller'. Sagen er endnu ikke afsluttet hos det tyske politi.

Ullrich skal foreløbig være på afvænning i fire uger, men han føler slet ikke, at han er misbruger.

- Jeg har været nødt til tage amfetamin i længere tid, fordi jeg har været helt nedkørt. Det er lige som, når andre mennesker tager sovepiller. Bare omvendt, siger Ullrich.

Han drikker heller vin og øl længere, men erkender, at han har drukket lidt for meget whisky. Den slags drikker han stadig, men ikke længere hver eneste dag, og det vil han gerne fortsætte med.

