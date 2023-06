Ullrich glæder sig: Det bliver hårdere end nogensinde

Jan Ullrich har ondt af sprinterne i årets Tour de France, hvor det går løs på lørdag.

Det siger den tidligere cykelrytter, der vandt Tour de France i 1997, til Bild.

Ruten byder ifølge Ullrich på et hav af bjerge, hvilket vil være guf for klassementrytterne, mens sprinterne skal kæmpe for bare at komme til Paris.

- Jeg er overbevist: Dette Tour de France bliver det hårdeste nogensinde, siger 49-årige Ullrich inden Tour-starten i spanske Bilbao.

- Jeg har ondt af sprinterne, som kører Touren i år. De skal kæmpe og lide for overhovedet at komme til Paris. Der vil nok være ryttere, som falder for tidsgrænsen, lyder vurderingen fra Ullrich.

Allerede på 1. etape bliver rytterne udfordret af en ganske kuperet rute, hvor rytterne skal over fem kategoriserede stigninger.

- Som fan finder jeg det godt, siger Ullrich om Tour-ruten generelt.

- For rytterne bliver det mere anstrengende end normalt, siger Ullrich, der selv kan huske, hvor svært det er at køre Tour de France.

- Jeg har, når jeg har krydset målstregen på en bjergetape, ofte sagt: Det var det, jeg starter ikke mere, jeg er færdig. Efter en omgang massage og et bad gik det dog igen, siger Ullrich.

11 danske ryttere er med i årets løb. Det er en tangering af rekorden for flest antal danskere i et Tour de France.

Størst fokus vil der være på Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), der stiller til start som forsvarende vinder.