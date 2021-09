Ullrich: - Jeg var tæt på døden

Den tidligere cykelrytter Jan Ullrich har ikke haft det let, siden han stoppede karrieren i 2006. I et interview med Lance Armstrong åbner han op om sin tilbagevenden til et normalt liv

Jan Ullrich har levet et liv med voldsomme op- og nedture. Hvis man ønsker et indblik i dem kan man undersøge de overskrifter, som tyskeren gennem årene har været genstand for.

Først handlede det om det unikke talent på to hjul. Dernæst den tætte duel med Lance Armstrong i Tour de France. Det følges op af doping, spritkørsel, overfald, alkohol og narkotika.

Men langt om længe, efter en periode med misbrugsbehandling, er kraftværket fra Rostock tilbage i omdrejninger.

Og det er, ifølge tyskeren, takket været blandt andet hans tidligere konkurrent Lance Armstrong, som han har talt med i en podcast. Det skriver Bild.

Jan Ullrich (til højre) på podiet i Tour de France i 2005. Manden i den gule trøje er Lance Armstrong, Ullrichs mangeårige rival og senere ven. Foto: Thomas Sjørup

Var nede i et hul

Ullrich, der i 1997 vandt Tour de France, var i 2018 ude på et skråplan, hvor han døjede med et massivt alkohol - og narkotikamisbrug.

- Jeg var på Marco Pantanis vej. Næsten død, siger Ullrich i podcasten med reference til den italienske cykelstjerne, som døde af en overdosis kokain i 2004.

- Men takket være gode venner er jeg bragt tilbage, siger Ullrich til Armstrong, som også besøgte tyskeren, da han kæmpede med en dobbeltsag, der inkluderede ulovlig indtræden til en havefest og overfald. Det endte med, at Ullrich blev indlagt på et psykiatrisk hospital.

Jan Ullrich sammen med Ekstra Bladets cykelkommentator Michael Rasmussen i 2017. Foto: Claus Bonnerup

Jan Ullrich fortæller i podcasten, at han efter sin cykelkarriere havde svært ved at være tilstede i nuet.

- Alt, jeg kunne, var at tænke 15 eller 20 år tilbage. Jeg glemte, hvad der er godt for mig. Familie, venner, mine børn og cykling.

Han fortæller, at han ikke har rørt alkohol og stoffer i tre år.

- Jeg træner hver dag. Jeg drikker kun vand, og min kæreste laver sund mad til mig. Helheden i mit nye liv gør, jeg har det godt. Jeg er ikke længere alene, og det er vigtigt. Jeg behøvede hjælp, og jeg har fået den.

Ekstra Bladet mødte Jan Ullrich, da Tour de France startede i Tyskland i 2017. Den spændende reportage fra dagen kan læses her.