Ulykke med bus sender østrigsk VM-rytter på hospitalet

Den østrigske juniorrytter Leila Gschwentner, VM-rytter fra det østrigske hold, er onsdag blevet kørt på hospitalet, efter at en gruppe ryttere på en træningstur var involveret i en ulykke med en bus i Flandern.

Det skriver cykelmediet Cyclingnews samt flere belgiske medier. Cyclingnews har fået bekræftet af en fra den østrigske VM-delegation, at der er tale om Gschwentner.

På Twitter ligger også en video, der angiveligt viser den involverede bus og stedet, hvor ulykken skete.

Ifølge Cyclingsnews var de tre kvindelige østrigske ryttere ude at køre for at besigtige VM-ruten forud for lørdagens linjeløb omkring Leuven, da ulykken med en bus indtraf.

Ifølge forlydender har Gschwentner brækket skulderen, men om hun har pådraget sig andre skader, er uvist. Dog er hun ikke i livstruende eller kritisk tilstand, skriver cykelmediet. Om der er andre tilskadekomne vides ikke.

Ulykken sker, blot fire dage efter at den danske ekscykelrytter Chris Anker Sørensen omkom efter at være blevet påkørt under en cykeltur i netop Flandern.

Danskeren var i Flandern i sin egenskab af cykelekspert for TV 2, hvor han skulle være en del af kommentatorholdet under VM.