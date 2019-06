Underskud i Riis-koncern: Hold truet på eksistensen

Ejerkredsen bag Virtu Cycling Group - Bjarne Riis, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen - har i flere år af egen lomme betalt anseelige summer for at holde koncernens to cykelhold kørende, men det kan efter et nyt kæmpeunderskud i koncernen være slut.

Det bekræfter Anders Gram Simonsen, der er administrerende direktør i Virtu Cycling Group, efter offentliggørelse af det seneste årsregnskab, der viser et underskud på 18,8 millioner kroner.

- Det er ikke sådan, at ejerkredsen synes, at det er interessant at blive ved med at finansiere et cykelhold, for det giver ganske enkelt ikke mening. Det er en kommerciel platform, og det skal vi udnytte. Gør vi ikke det, så må vi overveje situationen, siger Anders Gram Simonsen.

Det er kvindeholdet Team Virtu Cycling, som i sin tredje sæson muligvis må sande, at selv den stærkeste entusiasme har en grænse. Stadig er der stærk ambition om at drive holdet videre, men hvis ikke en sponsor melder sig, kan det være slut.

- Det er klart, at ejerkredsens interesse i at smide gode sparekroner efter et cykelhold ikke bliver ved med at være der. Vi er nødt til at finde sponsorer, der ser muligheder i at bruge et cykelhold som en aktiveringsplatform for deres virksomhed, siger Gram Simonsen.

Med andre ord: Hvis ikke en sponsor træder til og betaler, hvad det koster at drive holdet, kan det være i gang med sin sidste sæson.

Herreholdet fortsætter som minimum på kontinentalniveau næste år med it-virksomheden Waoo som navnesponsor.

Holdene gav sidste år 7,2 millioner kroner i underskud, hvilket måtte dækkes af ejerkredsen. I dette regnskabsår forventer Virtu Cycling Group at holde sig inden for det budgetterede, når det gælder de to cykelhold.

- Waoo er medsponsor - men ikke navnesponsor - for dameholdet, og enkelte andre sponsorer er fælles for de to hold, men ellers er dameholdet selvfinansieret, siger Anders Gram Simonsen.

- Det er altså koncernen selv, der betaler for dameholdet, og vi forventer at holde budgettet for cykelholdene i år, så der ikke skal tilføres yderligere penge til dem fra ejerkredsen.

- Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en beslutning om at fortsætte med begge hold næste år. Vi skal udvise ansvarlighed, og det skal give mening, og vi må indrømme, at det er svært at skabe et kommercielt grundlag for kvindecykling, siger Virtu-direktøren.

Team Virtu Cycling har sejre i Omloop Het Nieuwsblad sidste år og Flandern Rundt i år som sine fornemste resultater.

Drømmen koster millioner

Alene i det seneste halve år har Bjarne Riis, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen tilført Virtu Cycling Group 27,1 millioner kroner, nemlig 19,3 millioner kroner sidst i december og 7,8 millioner kroner sidst i april.

Virtu Cycling Group består ud over cykelholdene, som er organiseret i Virtu Professional Cycling, af Virtu Travel (cykelrejser), Virtu Cycling Gear (sportsudstyr) og Virtu Business Club (erhvervsnetværk).

Gruppen er ejet af Virtu Holding AG, som er registreret i Schweiz. Dette holdingselskab ejes ligeligt af Riis, Seier Christensen og Bech Andersen.

Virtu Holding AG ejer også halvdelen af virksomheden VirtuGo ApS, som desuden har Seier Capital og den tidligere professionelle toprytter Michael Rogers i ejerkredsen.

VirtuGo er en virtuel træningsplatform med avanceret software udviklet under Michael Rogers’ ledelse. Virksomheden gav sidste år et underskud på 5,6 millioner kroner, som via den såkaldte skattekreditordning er reduceret til 3,6 millioner kroner.

Med skattekreditordningen kan virksomheder få udbetalt skatteværdien af den del af et underskud, der skyldes udgifter til forskning og udvikling.

Træningsplatformen, der skal tage kampen op med konkurrenter som Zwift med over en halv million brugere, blev lanceret i april.

