Undgik drama: - De ligger og tosser rundt

Mads Pedersen er ærgerlig over, at Fabio Jakobsen snuppede sejren på 2. etape af Tour de France, der sluttede i Nyborg. Danskeren føler, at han kørte perfekt, men erkender, at Quick-Step-holdet bare var hurtigere end ham

Han var lige ved og næsten, men sejren glippede for Mads Pedersen i en tæt spurt. Den danske stjerne kunne dog alligevel glæde sig over en unik oplevelse på 2. etape

NYBORG (Ekstra Bladet): Det er ingen skam at tabe til superstjerner som Fabio Jakobsen og Wout van Aert.

Men Mads Pedersen havde selvfølgelig sat næsen op efter mere end en tredjeplads på lørdagens etape, hvor feltet kørte igennem hans hjemstavn, inden finalen skulle stå i en sprintafgørelse i Nyborg.

- Jeg synes ikke, jeg var langt fra. Men så tæt på, er jeg heller ikke, når Fabio kommer så hurtigt. På en dag, hvor cykelløbet er hårdere, og det måske er en anden type finale, så kan jeg godt vinde, siger han til Ekstra Bladet.

Vinden blæste ganske enkelt i den gale retning. Rytterne fik den lige i ansigtet på Storebæltsbroen, og det gjorde rejsen mellem Sjælland og Fyn til en ’nem’ omgang.

Alligevel kom der stor dramatik, da flere ryttere røg i asfalten, mens feltet nærmede sig Nyborg. Pedersen kørte dog uden om problemerne og havde generelt en rolig dag på broen.

- Det er dramatisk for dem, der vælter, fordi de ligger og tosser rundt. Der var så meget modvind, at det var ret nemt. Modvinden har gjort cykelløbet meget nemmere, lyder det fra Pedersen.

Og selv om etapetriumfen glippede, blev det en helt særlig dag for den tidligere verdensmester. Undervejs på de 199 kilometer drønede feltet nemlig forbi Pedersens egen base ved Holbæk.

Med tusindvis af ellevilde fans til at byde ham velkommen på hjemmebanen.

- Det er vanvittigt! Hvis vi synes, at 1. etape var vild, så er det her lige så vildt. Jeg kører igennem min egen hjemby. Jeg bor 200 meter fra ruten. Det er der jo franskmænd, som ikke engang prøver at opleve. Så jeg kan kun sige tak for støtten. Det her overgår forventningerne.

