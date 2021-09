Undrede du dig? Derfor var Danmark ikke med

Danmark var ikke med, da der blev kørt EM i linjeløb for herrer. DCU vælger at prioritere anderledes, lyder forklaringen

Der var ikke nogen danske ryttere med, da søndag blev kørt EM i linjeløb for herrer, hvor store stjerner som f.eks. Tour-vinder Tadej Pogacar, Remco Evenepol og Peter Sagan ellers var med Det har i en presset kalender ikke været en del af DCU's prioriteringer denne sæson.

- Det er en prioritering fra vores side af opgave, og derfor har vi valgt at sige, at vi ikke deltager i herrernes linjeløb denne gang, siger direktør hos Danmarks Cykel Union, Morten Elleberg Petersen, til Ekstra Bladet.

- Burde en stor cykelnation som Danmark ikke deltage til EM?

- Jo, det kan man sige, men der bliver kørt rigtig mange cykelløb rundt omkring, og i år har vi så valgt at sige, at vi ikke prioriterer herrernes linjeløb.

Kasper Asgreen, der var en del af landsholdet til OL, kørte enkeltstarten ved EM, som Danmark deltog i. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

Morten Elleberg Petersen fortæller, at det har været en samlet beslutning for Unionens side, hvor man både har tænkt på økonomien og rytternes kalender. De danske ryttere skal deltage til VM, der bliver afholdt fra 19. til 26. september i Flandern.

- Det betyder dog ikke, at vi ikke kan komme til at køre løbet i fremtiden..Det er ikke principbeslutning om, at vi ikke deltager til EM. I år har der bare været en anden prioritering, men vi jo har deltaget i alle de andre klasser, siger DCU-direktøren

Selvom der er ikke var mulighed for EM-guld i herrernes linjeløb, blev det til dansk sejr i mændenes u23-enkeltstart, hvor Johan Price-Pejtersen fredag tog guldet for anden gang i karrieren. Det 22-årige danske stortalent vandt nemlig også enkeltstarten tilbage i 2019.

Herrernes linjeløb blev vundet af italieneren Sonny Colbrelli.