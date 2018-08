Undres over dansk stjernes kæmpe transfer: - Det handler om penge

Fredag blev det officielt, at en af Danmarks største cykelryttere Michael Valgren fremover skal køre på det sydafrikanske mandskab Team Dimension Data i de kommende to sæsoner.

Valgren forlader dermed Astana, hvor han hidtil har været holdkammerater med danskerne Jakob Fuglsang, Jesper Hansen og Magnus Cort.

Rygterne om danskerens fremtid florerede allerede under dette års Tour de France, hvor Ekstra Bladet blandt andet kunne fortælle, at Astana havde tilbudt Valgren en forlængelse.



Men den har han tydeligvis sagt nej tak til. Og der er én bestemt årsag til, at det blev Dimension Data, mener Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

Han mener ikke, man skal tage Valgrens udtalelser for gode varer, når danskeren siger, han skifter til holdet, fordi de satser på klassikerne

- Han har haft rig mulighed for at holde fokus på klassikerne hos Astana i hvert fald, så mon ikke det i virkeligheden handler om, at der har været en ordentlig pose penge involveret i beslutningen, lyder det fra Rasmussen.

- Giver skiftet mening, synes du?



- Jeg synes, at Astana har givet rigtig fin mening for ham indtil nu. Jeg tror, at det, der giver fin mening for ham, er, at der venter en ordentlig løncheck. Holdet skal i hvert fald forstærkes yderligere, hvis han skal have en sportslig gevinst ud af det.



Træder ud af Fugsangs skygge

For Dimension Data er tilføjelsen af Michael Valgren et stort skridt i retningen af bedre resultater, selvom det vil kræve væsentlige forstærkninger.

Danskeren vandt i år forårsklassikerne Amstel Gold Race og Het Omloop Nieuwsblad.

- Dimension Data har gevaldigt brug for at få nogle resultater ind på kontoen. Der er ikke så mange, der leverer varen på holdet. Valgren har ikke længere Alexey Lutsenko, Jakob Fuglsang og Luis Leon Sanchez til at hjælpe ham i finalerne.

- De skal hente yderligere forstærkning til deres klassikermandskab. Men det bliver da interessant at se, hvordan han klarer den opgave, siger Michael Rasmussen.

Med skiftet træder Valgren ud af skyggen på de største profiler på Astana-holdet, mener ’Kyllingen’.

- Det er ikke jordens stærkeste hold, så han vil komme ind og blive en af stjernerne med det samme. Hos Astana har han stået i skyggen af de store etapeløbsryttere, og så længe han var der, ville han altid stå i skyggen af Jakob Fuglsang og Miguel Angel Lopez. De typer er der ikke på Dimension Data, lyder det.

Michael Valgren tiltræder hos Dimension Data 1. januar, når hans nuværende kontrakt med Astana udløber.

