Undskylder for Chris Anker-hilsen

160 liter maling fordelt over et areal på 40 gange 30 meter danner netop nu et gigantisk maleri af trafikdræbte Chris Anker Sørensen - tegnet af robotter og til minde om den folkekære cykelhelt. Håbet er, ifølge folkene bag, at fransk tv vil filme portrættet fra Tour'ens helikopterkamera under 2. etape og sende billederne ud til hele verden