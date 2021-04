Ung brite slår Wout van Aert og vinder semiklassiker

Det endte med en højst overraskende vinder af årets udgave af den belgiske semiklassiker Brabantse Pijl.

Thomas Pidcock, en 21-årige britisk rytter fra Ineos, slog i finalen både Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Matteo Trentin (UAE) i spurten.

Trioen var alene om at skulle afgøre det imellem sig trods meget tæt forfølgelse fra flere ryttere.

Den fem år ældre Wout van Aert åbnede spurten tidligt, og det lignede i første omgang den forventede favoritsejr.

Men Pidcock bed sig fast i hjulet på belgieren, som bare kunne se Pidcock stryge forbi og tage en suveræn sejr.

Matteo Trentin (UAE) var slet ikke i nærheden af at kunne tage sejren og kunne bare se de to andre køre fra ham.

Italieneren havde også brugt mange kræfter få kilometer før målstregen, hvor han en overgang var alene afsted, inden han fik følgeskab af van Aert og Pidcock.

Trioen oparbejdede aldrig et stort forspring ned til gruppen af forfølgere, som flere gange kun var seks-syv sekunder bagefter. Men trioen formåede alligevel at gøre nok til at holde dem bag sig.

Benoit Cosnefroy fra AG2R var på selve opløbsstrækningen tæt på at indhente trioen som nærmeste mand. Men franskmanden måtte give op, da van Aert og Pidcock begyndte at sprinte om sejren.

Sidste år vandt franske Julian Alaphilippe Brabantse Pijl.