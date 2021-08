Ung dansk debutant tæt på Vuelta-chok

Den 23-årige grand tour-debutant Andreas Kron (Lotto Soudal) viste sig fredag fornemt frem i det bjergrige terræn på Vuelta a Espanas 7. etape.

Den unge dansker var således med helt fremme på den sidste af i alt seks kategoriserede stigninger, men bjergbenene måtte give fortabt.

Australske Michael Storer (DSM) var en af de ryttere, der kørte fra Kron på den sidste kategori 1-stigning, og han trillede også først over målstregen. Andreas Kron kom ind på ottendepladsen.

Inden årets løb udtalte Kron, at han undervejs i de tre uger ville teste klatreevnerne, og det fik han i sandhed gjort fredag.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører fortsat det samlede klassement.

Den danske mester Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) blev sat af feltet allerede på første stigning og trak sig fra løbet efter 30 kilometer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mads Würtz Schmidt styrtede på 5. etape og har siden været medtaget af sit møde med asfalten. Fredag udgik han af Vueltaen. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

Også bundrutinerede Alejandro Valverde (Movistar) måtte udgå efter et slemt styrt.

Fredagens 152 kilometer var særdeles hårde.

Rytterne begyndte at køre opad nærmest fra første kilometer, og det var allerede der, Mads Würtz Schmidt mistede kontakten til feltet.

Derefter ventede i alt fem kategoriserede stigninger, og feltet var hurtigt sprængt. Den 23-årige dansker Andreas Kron var med i forreste udbrydergruppe, da de første nævneværdige begivenheder udspillede sig.

På en kort nedkørsel ramte det spanske ikon Alejandro Valverde (Movistar) et hul i vejen, styrtede og gled ud over bjergsiden.

Han måtte hjælpes op af en holdkammerat, inden han i store smerter fra skulderen satte sig på cyklen og kørte videre. 41-årige Valverde måtte dog give fortabt få kilometer senere, og tynget af gråd forlod han løbet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Kron har haft en fornem sæson og viste sig fornemt fremt igen på 7. etape i Vueltaen. Arkivfoto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Forrest lykkedes det Pavel Sivakov (Ineos), Lawson Craddock (EF) og Michael Storer (DSM) at slippe fra de øvrige udbrydere. Med 19 kilometer til mål gav Andreas Kron den gas op ad en stigning og sprængte forfølgergruppen i småstykker.

Det var blot en smagsprøve på danskerens gode form. Med 14 kilometer til mål stak han af fra forfølgergruppen og gik på jagt efter de allerforreste.

Han kom op med omtrent syv kilometer til mål, men måtte altså sande, at han på den meget stejle sidste stigning ikke kunne følge med de stærkeste ryttere i udbruddet.

Michael Storer var hurtigst og distancerede Carlos Verona (Movistar) og Pavel Sivakov op mod målstregen.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).