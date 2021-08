Ung dansker får grand tour-debut i Vueltaen

Andreas Kron skal i de kommende uger for første gang i aktion i en grand tour.

Den 23-årige danske cykelrytter er således en del af det hold, Lotto Soudal tager med til Vuelta a España.

Det skriver holdet på Twitter.

Dermed får Kron grand tour-debut i sin første sæson som rytter på cykelsportens øverste niveau, World Touren.

2021 har budt på flere imponerende resultater for den unge rytter. Han er således noteret for to etapesejre i World Tour-løb i år. I marts vandt han i Catalonien Rundt, og i juni blev det til en sejr i Tour de Suisse.

- Selv om det bliver Andreas Krons første deltagelse i en grand tour, har vores unge dansker allerede en masse modenhed, og med to etapesejre i bæltet i år har han allerede vist, hvad han er lavet af, siger Lotto Soudal-sportsdirektør Nikolas Maes på holdets hjemmeside.

- Andreas vil være en af vores frontfigurer på transportetaper, og når der er vanskelige afslutninger.

Lotto Soudal skriver, at holdet fokuserer på at jagte etapesejre i år.

Inden han i år skiftede til Lotto Soudal, kørte Kron for det danske hold Riwal.

Dette års Vuelta starter lørdag i Burgos med en syv kilometer lang enkeltstart. Andreas Kron er indtil videre den eneste dansker, der er officielt udtaget til løbet.

Mads Würtz Schmidt, som kører for Israel Start-Up Nation, har tidligere sagt, at han skal køre Vuelta a España. Det israelske hold har tirsdag eftermiddag endnu ikke officielt udtaget sit hold til løbet.