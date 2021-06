Ung schweizer vinder 4. etape i Schweiz Rundt

Stefan Bissegger (EF) var hurtigste mand på 4. etape i Schweiz Rundt.

Schweizeren sad i udbrud meget af dagen og kom til målområdet, som var en stor landingsbane i byen Saanen. Her spurtede han fra Benjamin Thomas (FDJ) og Joey Rosskopf (Rally), som blev henholdsvis toer og treer på etapen.

Bissegger var inden etapen 6 minutter og 50 sekunder efter Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) i førertrøjen, og derfor kunne den 22-årige etapevinder stå i målområdet og krydse fingre for, at han også kunne få den gule førertrøje.

Det lykkedes dog ikke helt, da feltet kørte hurtigt til sidst og kom i mål 5 minutter og 16 sekunder efter etapevinderen.

Derfor kører van der Poel også i gult på torsdagens femte etape, hvor rytterne rammer bjergene.

De fleste af favoritterne og de danske ryttere kom i mål med feltet på nær Jonas Gregaard, der kom ind 6 minutter og 25 sekunder efter vinderen.

Derfor er der nogenlunde status quo i den sjove del af tabellen, hvor Julian Alaphilippe (Quick-Step) fortsat er et sekund efter van der Poel.

Bissegger kom foruden Rosskopf og Thomas afsted i udbruddet med Joel Suter. Han måtte dog opgive at følge med frontgruppen med 15 kilometer til mål.

Det var oplagt, at feltet ville arbejde hårdt for at køre udbruddet ind, men Alpecin-Fenix-holdet så umiddelbart ikke ud til at ville prioritere at beholde førertrøjen. I hvert fald fik udbruddet flere gange et forspring på mere end syv minutter.

Først til sidst fik feltet hentet lidt ind på forspringet og forhindrede, at Bissegger kom i gult.

