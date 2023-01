Uno-X søger sponsor: - Det er overvældende

Det dansk-norske cykelhold Uno-X Pro Cycling Team skal køre Tour de France til sommer for første gang i holdets historie.

Fredag meldte Uno-X så ud, at de søger en ny navnesponsor.

- Vi håber at finde en partner med skandinaviske rødder. Vi elsker Danmark, og vi vil gerne have, at det er et dansk firma. Det ville også fremhæve det dansk-norske samarbejde, fortæller holdets team manager, Jens Haugland, til Ekstra Bladet.

Jens Haugland er begejstret over den store interesse, holdet har oplevet. Foto: WordUp Projects

Stor interesse

Team manageren bekræfter, at de efter udmeldingen er blevet kontaktet af flere potentielle sponsorer, men vil ikke afsløre hvilke.

Dog er det tydeligt for holdet, at interessen er steget markant efter Tour de France-inviationen.

- Vi er ret overvældede. Vi havde selvfølgelig håbet på det, men interessen har været helt vild. Og det går op for én, hvor vigtig Tour de France er for cykelsporten, siger Haugland.

Den norske stjerne Alexander Kristoff, der har fire Tour-etaper på CV'et, er det største navn på holdkortet. Foto: WordUp Projects

Skandinavisk tilgang

Hos Uno-X, der på herresiden har ni danske ryttere på holdet, er det vigtigt at gøre tingene på skandinavisk vis.

- Vi tager ingen genveje. Det handler om den langsigtede udvikling af talenterne, siger Jens Haugland.

- Det gælder om at skabe et team. Der er et lavt hierarki, og det gælder også på business-siden.

I forhold til sidstnævnte har holdet været åbne om, at håbet er, at en ny sponsor kan tilføre holdet mellem 30 og 45 millioner kroner om året.

- Vi ved, at det ikke er normalt at tale så åbent om beløbet. Men jeg kan godt lide åbenheden, og det passer godt ind i den skandinaviske tankegang.