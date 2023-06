Ups! Dét skulle de aldrig have gjort

To holdkammerater ville fejre sejren sammen lige inden målstregen, men det endte med, at der slet ikke var noget at fejre

Sejren er aldrig hjemme, før målstregen er passeret.

Det vil de to franske ryttere Rémi Arsac og Charly Merle nok altid huske fremover.

Under lørdagens franske amatørcykelløb Grand Prix Cycliste de Saint-Symphorien var de to holdkammerater fra EC Saint-Étienne-Loire godt i gang med at fejre sejren arm i arm med få meter til målstregen.

Helt uvidende blev de imidlertid overhalet indenom af Simon Ruet fra VC Villefranche Beaujolais og missede dermed sejren.

Se den pudsige situation i klippet øverst.

Her går det galt for de to herrer til venstre. Screendump: Warner Bros. Discovery

Den franske avis Le Parisien har også omtalt episoden og skriver, at de to ryttere, der var i udbrud, endte med at se 'lidt latterlige ud'.

Til lokalmediet Monts Actu fortalte de to ryttere ikke overraskende, at de ikke var blevet informeret om, at hullet til Simon Ruet var blevet reduceret.