Ups - trøjen skal laves om

I sidste weekend blev Mattias Skjelmose dansk mester i linjeløb, og med titlen følger også retten til at køre med Dannebrog på maven under årets Tour de France.

Men det bliver ikke i den trøje, som Skjelmose poserede i under onsdagens pressemøde, for farven er forkert, fortæller han til TV 2 Sport.

- Jeg synes, den er blevet pæn. Men jeg kan godt afsløre, at det ikke bliver den helt samme, jeg stiller op i på lørdag.

- Jeg tror ikke, at vi er helt enige om, hvilken farve Dannebrog er. Jeg vil gerne have, at den er lidt mere postkasserød, og det tror jeg også, vi når til på lørdag, siger Skjelmose til TV 2 Sport.

Mattias Skjelmose fejede al modstand af bordet i Aalborg i søndags og blev dansk mester. Derfor har de ansvarlige bag trøjen selvsagt heller ikke haft ret meget tid til at kreere trøjen, som endda har fået en del røg på sociale medier.

Det skyldes dog ikke farven, men derimod det relativt dominerende Lidl-logo midt i Dannebrog.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Mads P. er ligeglad

Også holdkammeraten Mads Pedersen efterlyser en anden rød farve, men han behøver personligt ikke at bekymre sig, da han ikke har gjort sig fortjent til at køre i de rød-hvide farver. Heller ikke på enkeltstarten, hvor det er Kasper Asgreen, der har æren efter sejren i disciplinen ved DM.

Mads Pedersen skal dog selv vænne sig til en ny trøje, for hvor Trek-Segafredo var præget af rød-hvide mønstre, er der nu væsentlig mere farvelade på trøjen.

Lidl er kommet til med farverne gul og blå, der på grund af supermarkedkædens status som hovedsponsor har fået en dominerende rolle. Det bekymrer han sig dog ikke synderligt om.

- Jeg er sgu ligeglad. Ej, det har som sådan ikke noget med mig at gøre, andet, end at vi får noget nyt tøj at køre i og repræsenterer et andet selskab, lød det fra Mads Pedersen onsdag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lidl-Trek til trøjemiseren.