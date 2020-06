Uroen fortsætter: Du lyver - gå af

Ekstra Bladet har på det seneste berettet om dyb splittelse i toppen af dansk cykelsport.

Henrik Jess Jensen, som er formand for Danmarks Cykle Union (DCU) er røget ind i et veritabelt stormvejr, og nu beskylder bestyrelsesmedlem Bo Belhage ham direkte for at have løjet.

- Jeg har mistet tilliden til DCU-formand Henrik Jess Jensen, for jeg har kunnet konstatere, at han har løjet for mig og tilbageholdt information.

- Når man har tre chancer for at tale sandt, og man bliver ved med at lyve, er man ikke værdig til at være formand i et stort, dansk specialforbund, siger Bo Belhage til Jyllands-Posten.

Overfor Ritzau påpeger Bo Belhage. at Henrik Jess Jensen bør gå af:

- Jeg mener, at når man håndterer sin bestyrelse på den måde, som han har håndteret mig og - må jeg gå ud fra - resten af bestyrelsen, så kan man ikke fungere som formand, hvor der skal tages seriøse beslutninger og arbejdes seriøst, siger han.

Den markante udmelding kommer efter et forløb, hvor Jesper Worre, der er direktør for Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, efter eget udsagn skulle være blevet fyret af formanden.

Bo Belhage er ikke tilfreds med formandens håndtering af sagen. Ifølge Bo Belhage har bestyrelsen ikke været tilstrækkeligt informeret, og formand Henrik Jess Jensen har handlet for egenrådigt.

- Jeg synes, at Henrik har været tilbageholdende med information og ikke været sandfærdig omkring situationen (omkring Jesper Worre, red.).

- Det har været umuligt for mig at finde ud af, hvad der i virkeligheden er foregået, hvis jeg kun har skullet forholde mig til de oplysninger, som Henrik Jess Jensen har tildelt mig, siger Bo Belhage.

Den angivelige fyring af Jesper Worre skabte splid i toppen af dansk cykelsport. Worre mener selv, at han konkret har fået at vide, at han ikke skal arrangere PostNord Danmark Rundt fremover, men ledelsen i DCU fastholder, at dialogen stadig er i gang. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Henrik Jess Jensen beklager, at situationen med Jesper Worre er foregået, som den er.

- Jeg beklager over for bestyrelsen, at jeg ikke rettidigt fik informeret om, hvor langt vi var i processen, siger han.

Henrik Jess Jensen mener, at Jesper Worre er gået i medierne midt i forhandlingerne om en ny aftale.

Jesper Worre mener selv, at han har fået at vide lige ud, at hans aftale som direktør for PostNord Danmark Rundt ikke bliver fornyet.

Worre siger, han har fået det at vide i en e-mail, men at han på grund af retningslinjer om interne dokumenter ikke må videreformidle e-mailen.

Henrik Jess Jensen og DCU-direktør Martin Elleberg Petersen fastholder, at DCU-ledelsen stadig er i dialog med Jesper Worre vedrørende hans arbejde som direktør for Danmark Rundt.

