Uskyldig niårig udelukket i to år

Knægten er uskyldig. Det erkender de stærke kræfter i BMX-sporten, som har fået ham udelukket fra al cykelsport i to år. Men at bremse en ung talentfuld cykelrytters karriere er en pris, som Danmarks Cykle Union er villig til at betale for at slippe for hans far, som er faldet i unåde i sporten.

Det fremgår af den fyldige dokumentation, som Ekstra Bladet har gennemgået i sagen om Luca Taj og hans far, Adel Taj. Familien Taj, som bor i Køge, har været engageret i BMX-sporten i forskellige klubber på Sjælland, men i øjeblikket er den altså drevet langt ud på et sidespor – så langt, at den unge trefoldige danske mester, nordiske mester og nummer syv på verdensranglisten er på vej til at opgive sin sport.

Baggrunden er, at en række personer, som Adel Taj er raget uklar med, har rejst anklager om, at han har optrådt truende, og at han har relationer til rockere og narkokriminalitet. Det er anklager, som Adel Taj pure afviser, men han har aldrig fået lejlighed til at forsvare sig i sagen.

- Det gik først op for mig, at der overhovedet var en sag, og at den tilmed var afgjort, da jeg 18. januar henvendte mig til DCU for at få fornyet Lucas licens, siger Adel Taj til Ekstra Bladet.

- Da fik jeg at vide, at Luca administrativt er blevet nægtet licens og dermed er udelukket i de næste to år.

Adel Taj anser det for at være dybt urimeligt, at hans talentfulde søn skal have sin lovende BMX-karriere ødelagt, fordi han selv er uønsket i sporten. Foto: Olivia Loftlund.

Afgørelsen om udelukkelsen af drengen hviler øjensynligt på en ensidig og mangelfuld sagsbehandling, idet Taj-familien ikke er blevet hørt, inden DCU traf afgørelse om udelukkelsen af Luca Taj. Familien har således ingen chance haft for at forsvare sig, og det vækker undren hos juraprofessor Jens Evald fra Aarhus Universitet.

- Det er for længst slået fast, at der er høringspligt i sådanne sager. Når den anklagede part ikke er blevet hørt, er der tale om en processuel brist, siger Jens Evald, som er ekspert i sportsret og er tilknyttet sportsdomstolen CAS i Schweiz.

Evald har ikke umiddelbart indvendinger mod den bestemmelse i DCU’s regelsæt, som bruges til at straffe et barn for forseelser, som barnets forældre eller værge har begået. Princippet er også kendt fra fodboldens verden, hvor fodboldklubber kan straffes for ulovligheder, som klubbens fans begår, siger Evald.

Luca Taj har vundet masser af præmier og medaljer i kraft af sit talent. Nu overvejer han at finde en anden sport. Her ses han med sin mor, Louise. Foto: Olivia Loftlund.

Den pågældende bestemmelse i DCU’s sportslige regler gælder udelukkende for BMX-sporten og udelukkende for ryttere under 18 år. Det gør DCU’s administrationschef Jens-Erik Majlund opmærksom på i det brev af 21. januar 2019, hvormed Adel Taj formelt bliver orienteret om sønnens udelukkelse.

Afgørelsen er appelleret til DCU’s Ordensudvalg, som i øjeblikket behandler sagen. Jens-Erik Majlund ønsker derfor ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forbund i tvivl om reglerne

Ingen bestrider, at Luca Taj er et uskyldigt offer i sagen. Han har intet gjort galt, men må ifølge DCU bøde for sin fars påstået dårlige opførsel. Foto: Olivia Loftlund.

Det er DCU Distrikt Sjælland, som har indstillet til DCU’s bestyrelse, at Luca Taj får suspenderet sin licens i to år. Af et notat fra det møde, hvor DCU’s bestyrelse drøftede sagen, fremgår, at Distrikt Sjælland mente, at der ikke er hjemmel i reglerne til at udelukke Luca Taj på grund af hans fars påståede opførsel.

’Vores love og regler dækker ikke en sådan situation,’ lyder det i indstillingen, som over seks sider opsummerer utilfredsheden med Adel Taj.

I DCU’s afgørelse af 21. januar 2019 er fejlen korrigeret, idet administrationschef Jens-Erik Majlund anfører, at suspensionen af Luca Tajs licens sker i henhold til kapitel 12, paragraf fire, i unionens sportslige regler.

Ingen tænkte på at korrigere den oplagte fejl, at Adel Taj ingen chance blev givet for at forsvare sig mod beskyldninger om, at han skulle have optrådt aggressivt og truende over for flere personer i BMX-miljøet.

- Jeg var ikke et af Guds bedste børn, da jeg var yngre. Det erkender jeg blankt, men jeg er et helt andet sted i dag, siger Adel Taj, som hovedrystende afviser det væld af anklager, der er rejst mod ham, og ivrigt fremviser en ren straffeattest.

- Jeg har temperament, og jeg er engageret, men det er dog vanvittigt, at en uskyldig niårig dreng skal smides ud, fordi der er nogen, der mener, at hans far er en idiot.

- DCU fremhæver, at det lige frem skulle være farligt at have mig i sporten, men det er helt hen i vejret. Jeg har tværtimod lagt et stort stykke frivilligt arbejdet i sporten, som jeg også har støttet økonomisk, siger Adel Taj, der blandt andet ydede et sponsorat på 60.000 kroner til Køge BMX i 2015.

Formanden for DCU Distrikt Sjælland, Charlotte Frank, ønsker ikke at kommentere sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gammelt nag koster dyrt

Luca Taj holder stadig sit talent ved lige, men det er ikke lige så sjovt som dengang, da han måtte stille op i konkurrencer. Foto: Olivia Loftlund.

Forud for den opsigtsvækkende udelukkelse af Luca Taj ligger årelange stridigheder mellem Adel Taj og ledere i BMX-sporten.

Iveren efter at få ram på Adel Taj har til tider antaget absurd form, idet han for eksempel på en ekstraordinær generalforsamling er ekskluderet af Roskilde BMX, selv om han slet ikke var medlem.

Adskillige episoder, hvor Taj hævdes at have optrådt aggressivt og truende, er opremset i den seks sider tætskrevne sagsfremstilling, som DCU Distrikt Sjælland har brugt som anklageskrift i sagen.

’At lade familien bag Luca Taj fortsætte i sporten er direkte farligt for DCU som forbund,’ lyder det i et indlæg fra Københavns BMX, som beklager, at Luca Taj ’bliver et uskyldigt offer’.

Den unavngivne forfatter af indlægget slår videre fast, at Adel Taj og ’hans gorillaer’ fra rockermiljøet har opsøgt og truet personer i BMX-sporten, og at Adel Taj har forfulgt personer i bil. Stadig uden dokumentation hævdes det videre i indlægget, at Adel Tajs forretning i Køge har været politiovervåget på grund af mistanke om narkohandel.

Anklagerne får Adel Taj til at ryste opgivende på hovedet. En for en gennemgår han anklagepunkterne og afviser den måde, episoderne er beskrevet på.

- Alt er blevet forvrænget fuldstændigt til deres fordel, og det går nu ud over min dreng, som får sin karriere smadret fuldstændigt, siger Adel Taj.

Adel Taj er iværksætter og har været indehaver af en stribe virksomheder. Senest har han drevet firmaet Car Steam Wash, som tilbød bilvask i parkeringshuse.

Se også: Dansk stortalent får dopingkarantæne

Se også: Avis: Dansk landsholdsrytter taget for doping

Se også: Cykelunion på vej mod sund økonomi efter millionoverskud

Se også: Dansk mester dopet: Helt rigtigt ikke at udelukke ham