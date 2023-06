Utilfreds med tv-serie: Føler sig skamklippet af Netflix

Team Jumbo-Visma var her, der og alle vegne under Tour de France sidste år.

Der var derfor også stor fokus på det hollandske storhold i den nye Netflix-serie 'Tour de France: Unchained', hvor man får et indblik i, hvordan holdene planlægger og agerer under etaperne.

Den belgiske stjernerytter har ligesom Jonas Vingegaard en af hovedrollerne i de afsnit, hvor der er fokus på Jumbo-Visma-holdet, men belgieren er ikke videre begejstret for dokumentaren.

- Det er ret foruroligende, at der blev lavet historier i dokumentaren, som ikke var der. For mig er serien rettet mod drama, siger van Aert i et interview med Sporza.

Undervejs i serien får man det indtryk af, at Jonas Vingegaard er utilfreds med van Aert, da han på 4. etape ikke ventede på danskeren.

- Det er ærgerligt

Og selvom det hele endte lykkeligt for både van Aert og Vingegaard, synes den 26-årige stjerne, at serien tegner et forkert billede af forholdet mellem de to.

- Jonas og jeg er bedste kammerater. Fokus er på øjeblikke, hvor det er svært at træffe det rigtige valg, men der var så mange øjeblikke, hvor vi styrkede hinanden og arbejdede sammen. Det er ærgerligt, at de er blevet fjernet.

Jonas Vingegaard vandt søndag det prestigefyldte World Tour-løb Critérium du Dauphiné og sendte dermed et klart signal til sine konkurrenter, at han er 100 procent klar til at genvinde Tour de France-titlen i år.

Wout van Aert gør sine sidste forberedelser inden Touren i Tour de Suisse, hvor der også er ti danskere med fra start.