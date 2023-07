Utrolig bedrift: Han var den første

40 år præcist.

Så mange år er det siden, at Kim Andersen blev den første dansker i Tour de Frances gule førertrøje.

Og det er noget, man ikke lige går og glemmer. Det fortæller hovedpersonen selv over for Ekstra Bladets udsendte i Frankrig.

- Selvom det er mange år siden, så husker jeg den oplevelse, som var det i går, siger han.

- Der var en, der sendte et link til mig med etapen, så det bringer rigtig mange minder frem.

'Gul opmærksomhed'

Kim Andersen, der i dag er sportsdirektør for Trek-Segafredo, erobrede trøjen efter en andenplads på 3. etape fra Valenciennes til Roubaix og forsvarede den efterfølgende over fem dage.

Det år bestod touren af 22 etaper, hvor der i dag er 21. Men det er ikke det eneste, der med tiden har ændret sig – især for den gule trøje.

- Mediedækningen er blevet meget større, vildere og mere stressende, siger han, mens han dog understreger, at han med trøjen fik en del opmærksomhed.

Jonas Vingegaard og Wout van Aert har så godt et forhold, at det ikke bliver påvirket af støj udefra, påpeger Jumbo-Visma-sportsdirektør. Foto: Tariq Mikkel Khan

I dette års tour er det især det store Jumbo-Visma-drama, der har fyldt.

Her har Jonas Vingegaard fået kritik fra eget team for ikke at hjælpe sin holdkammerat Wout van Aert i forsøget på at vinde 2. etape.

Afviser

En kritik, der også har udviklet sig til at blive et enormt samtaleemne i Belgien.

- Fansene hjemme i Belgien er meget hurtige til at drage konklusioner, og der var mange røster på de sociale medier og debat på nyhedssites, der gik på, at Jonas var selvisk og ikke ville hjælpe, fortæller han.

Holdet og Jonas selv har efterfølgende afvist, at der skulle være intern splid.

- Venner, vi er i Tour de France. Dette løb handler om historier. Den ene dag prøver nogen at skabe en historie om de andre, den anden dag er det omvendt, siger han og påpeger, at sammenholdet på Jumbo-Visma er unikt og ikke ligner det, der fremstilles andre steder, siger sportsdirektør Merijn Zeeman

