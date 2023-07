Utrolig tragedie kort inden VM

Amerikansk og international cykling er ramt af en stor tragedie.

Blot få dage før afrejsen til VM i Glasgow blev den 17-årige Magnus White påkørt af en bil under en træningstur og dræbt.

Det skriver det amerikanske cykelforbund, USA Cycling.

Ulykken skete i nærheden af hans hjem i Boulder, Colorado, men forbundet kommer ikke ind på, hvordan selve påkørslen fandt sted.

White skulle til Skotland og køre VM i mountainbike 10. august.

Lokale medier i Colorado fortæller om et stort talent, der forelskede sig i sporten, fordi hans far selv havde været landevejsrytter.

Magnus Whites talent var tydeligt fra et tidligt stadie, og han vandt det amerikanske mesterskab for juniorer i 2021, og det åbnede for en plads på landsholdet, hvor han sæsonen efter gennemførte sin første hele sæson på den europæiske scene.

I år har han også vist talent for landevejscykling, men det var på mountainbiken, han var stærkest, hvorfor VM-billetten gav mening for stortalentet.

- Han var en stjerne i svøb, og passionen for cykling var tydelig i hans kørsel og venskab med holdkammeraterne og det lokale cykel-miljø, skriver forbundet i en pressemeddelelse.