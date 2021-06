Utrolige Cavendish gør det igen

Mark Cavendish (Quick-Step) vandt tirsdag 4. etape af Tour de France efter en hæsblæsende afslutning, hvor en udbryder blev hentet til sidst af det jagtende felt.

Det var den britiske cykelstjernes etapesejr nummer 31 i Touren, men den første siden 2016.

Mod slutningen af etapen så det i lang tid ud til, at belgiske Brent Van Moer (Lotto Soudal) kunne holde hjem efter have siddet i udbrud det meste af dagens 150 kilometer.

Men han blev hentet til sidst, og i massespurten viste 36-årige Cavendish sig bedst som så ofte før.

Cavendish sejrede foran Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). Bedste dansker på etapen blev eksverdensmester Mads Pedersen (Trek) på en ottendeplads. Sejren betyder også, at Cavendish kan iføre sig løbets grønne pointtrøje.

Tirsdagens etape blev indledt i lavere fart med en rytterprotest mod ruteplanlægningen i Tour de France.

Protesten var ansporet af de mange styrt på 3. etape mandag, især mod etapens afslutning.

Den udmøntede sig i, at feltet holdt sig samlet efter den officielle start og derefter stoppede helt op for at markere utilfredsheden.

Efter en kort pause gik det adstadigt videre i ti kilometer. Med 139 kilometer til mål kørte Brent Van Moer fra den udgåede topsprinter Caleb Ewans Lotto Soudal-hold i udbrud. Med sig fik han Pierre-Luc Périchon (Cofidis).

Ewan var impliceret i et styrt i massespurten på 3. etape, hvor han og Peter Sagan (Bora) kolliderede. Styrtet kostede Ewan et brækket højre kraveben.

Brent Van Moer og Périchon blev holdt i kort snor af feltet og fik ikke et større forspring end knap tre minutter på den 150 kilometer korte etape fra Redon til Fougères.

Men i slutfasen var Brent Van Moer, der kørte solo til sidst, lige ved at snyde sprinterne. Brent Van Moer opgav dog med det samme, da feltet kom drønende forbi kort før målstregen, og han sluttede som nummer 49 på etapen.

Hollandske Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) fører fortsat i det samlede klassementet og kører altså også i gult på 5. etape onsdag. Van der Poel overtog den samlede føring efter sin sejr på 2. etape.