Utroligt forsvar af den gule trøje i colombiansk triumf

Nairo Quintana pyntede torsdag på et indtil videre skuffende Tour de France.

Efter en lang og varm dag i udbrud i Alperne kørte den colombianske Movistar-rytter først over målstregen i Valloire på 18. etape i det franske cykelløb.

På vej dertil var en kategori 1-stigning og to stigninger uden for kategori blevet besteget.

Quintana kørte på dagens sidste stigning, legendariske Col du Galibier, fra de øvrige udbrydere og endte med at vinde med lidt over halvandet minut ned til franske Romain Bardet.

Julian Alaphilippe får fredag endnu en dag i den gule trøje. Franskmanden var ellers i problemer på Galibier og blev sat, men endte med at hente de fleste af sine konkurrenter på nedkørslen mod mål.

Den eneste af klassementshåbene, der tog tid på de andre torsdag, var Egan Bernal.

Ineos-rytteren angreb kort før toppen af Galibier og endte med at tage cirka et halvt minut på de andre, hvilket bringer ham op på løbets andenplads foran holdkammerat Geraint Thomas med halvandet minut op til Alaphilippe.

Quintana bestiger Col du Galibier. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Dagens udbrud var i starten et stort et af slagsen. Ud over Quintana og Bardet deltog et andet prominent navn, Adam Yates, også. Undervejs havde udbruddet små ni minutter ned til feltet, inden det igen blev trukket lidt i land.

I favoritgruppen viste Movistar sig frem på Col d'Izoard, dagens anden store stigning. Det spanske hold satte sig i front og skruede tempoet op, selv om holdkammeraten Quintana sad ude foran i udbrud.

Movistars forcering fik flere af klassementshåbenes hjælpere til at give fortabt, men det lykkedes ikke for alvor at ryste nogen af de største konkurrenter af.

Ved foden af Galibier, dagens sidste stigning, var hjælperne også tilbage igen.

På det voldsomme bjerg, der er uden for kategori, blev udbrydergruppen hurtigt kraftigt reduceret. Forspringet til favoritgruppen var dog stadig komfortabel, og det stod efterhånden klart, at dagens vinder skulle findes blandt lykkeridderne i front.

Adam Yates måtte slippe, og til sidst var der kun en håndfuld ryttere tilbage. Blandt dem var både Bardet og Quintana. Sidstnævnte stak afsted cirka seks kilometer fra toppen og endte altså med at køre alene i mål.

I favoritgruppen var det Egan Bernal, der åbnede ballet på Galibier. Ineos-colombianeren angreb med cirka to kilometer til toppen. Ingen af de øvrige klassementshåb svarede igen til at starte med.

Det gjorde sidste års vinder og Bernals holdkammerat, Geraint Thomas, derimod lidt efter. Det fik flere af de andre til også at accelerere, og så kunne Julian Alaphilippe i den gule trøje ikke længere følge med.

Heldigvis for franskmanden sluttede etapen med en cirka 20 kilometer lang nedkørsel. Her er Alaphilippe en af verdens bedste, og den gule trøje fik hurtigt indhentet flere af sine nærmeste konkurrenter.

Bernal blev dog ikke hentet, og han endte med at tage cirka et halvt minut på Alaphilippe, Thomas, Thibaut Pinot og Steven Kruijswijk.

