Uttrup: Det var for sindssygt

Noget mindeværdigt resultat blev det ikke til Cecilie Uttrup ved VM i landevejsløb, men hun kommer alligevel til at huske de knap fire timers anstrengelser på cyklen i Flandern.

For den cykelgale belgiske befolkning levede nemlig helt op til forventningerne og befolkede vejsiderne i en grad, så de kvindelige ryttere sjældent har oplevet noget lignende.

- Fuck, hvor var det fedt med alle de tilskuere. Jeg fik helt kuldegysninger og blev så rørt af den der atmosfære, der var. Det var for sindssygt, siger Cecilie Uttrup.

Hun var den eneste af de syv danske deltagere, der kunne hænge på i den forreste gruppe. Men rigtig tæt på sejren var hun ikke.

Den 26-årige dansker kom i mål som nummer otte, mens italieneren Elisa Balsamo fik sat en stopper for den hollandske VM-dominans ved at tage VM-guld.

- Jeg kan ikke være tilfreds med en ottendeplads, men der var ikke mere at skyde med. Jeg gav alt, hvad jeg havde og gav ikke op. Jeg syntes, jeg så stjerner til sidst. Det var rigtig, rigtig hårdt, siger Cecilie Uttrup.

Hun peger på, at det formentlig har kostet en lille smule, at hendes optakt blev forstyrret af et styrt i Simac Ladies Tour i Holland i slutningen af august.

Det kostede nogle bøjede ribben og en tvungen pause fra VM-forberedelserne.

- Næste år må jeg sørge for at få en bedre forberedelse og få trænet mere. Vi må på et tidspunkt få bugt med de hollændere og de italienere, siger Cecilie Uttrup.

De øvrige danske VM-deltagere sluttede langt efter de bedste. Emma Norsgaard, Julie Leth og Amalie Dideriksen sad sammen i en gruppe, som kom i mål godt ni minutter efter vinderen.

Marita Jensen og Trine Holmsgaard var yderligere fire minutter efter, mens Rebecca Koerner udgik undervejs.