Uttrup Ludwig bliver treer i hollænders suveræne opvisning

Annemiek van Vleuten (Movistar) satte lørdag alle konkurrenter effektivt på plads i Tour de France Femmes og overtog løbets gule førertrøje.

I feltets første alvorlige møde med bjergene var den 39-årige hollænder overlegen og vandt løbets 7. etape med mere end tre minutter ned til nummer to, Demi Vollering (SD Worx).

Danske Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ), der vandt løbets 3. etape, vandt spurten i en forfølgergruppe og blev nummer tre.

I det samlede klassement fører Annemiek van Vleuten med 3 minutter og 14 sekunder til Vollering inden søndagens afsluttende og ligeledes bjergrige etape.

Uttrup Ludwig kørte sig op fra løbets niendeplads til en femteplads. Herfra har nu seks minutter op til van Vleuten, men til gengæld kun 1 minut og 26 sekunder op til tredjepladsen.

Annonce:

Løbets anden tilbageværende dansker, Julie Leth (Uno-X), kom i mål som nummer 85 en halv time efter vinderen med god afstand til tidsgrænsen, som til gengæld kostede seks andre ryttere deltagelsen søndag.

Annemiek van Vleuten døjede med sygdom tidligere på ugen, hvilket medførte et tidstab, men lørdag var der ingen svaghed at se hos stjernerytteren, der står noteret for 93 sejre som professionel.

Efter en rolig start var der masser af angreb frem mod den første af lørdagens tre alvorlige stigninger, men et stort udbrud blev kørt ind kort op ad Petit Balon, og så stak hollænderne af.

Annemiek van Vleuten og Demi Vollering fulgtes ad over toppen, men tæt på toppen af den efterfølgende stigning, Col du Platzerwasel, sagde van Vleuten farvel til landsmandinden.

Cecilie Uttrup kæmpede i sin dannebrogstrøje i resten af etapen for at begrænse tidstabet til hollænderne og for at hente Paris Roubaix-vinder Elisa Longo Borghini, der i en periode lå foran danskerens gruppe på skiftevis fire til seks ryttere.

Annonce:

Det lykkedes i nogen grad, og Uttrup var en sikker vinder af spurten, da en tremandsgruppe nåede i mål godt fem minutter efter van Vleuten.

En tredje hollænder, Marianne Vos (Jumbo-Visma), startede dagen i den gule trøje, men blev hurtigt sat af og udspillede sin rolle i det samlede klassement.

Hun sikrede sig til gengæld matematisk den grønne trøje, hvis hun fuldfører løbet. Den blev sikret allerede, da hendes nærmeste konkurrent, Lorena Wiebes, udgik efter et styrt tidligt på etapen. Wiebes vandt både 1. og 5. etape.

Søndag bliver Tour de France Femmes afsluttet med endnu en hård bjergetape, der har mål på den skrappe stigning La Super Planche des Belles Filles, hvor Tadej Pogacar vandt for næsen af Jonas Vingegaard på 7. etape af herrernes Tour de France.