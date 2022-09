Uventet drejning: Sprækker i panseret

Årets Vuelta a España så indtil lørdag ud til at blive lidet spændende i kampen om den samlede sejr. Remco Evenepoel har set usårlig ud, men i de baskiske bjerge fik Primoz Roglic skudt hul i belgierens panser.

I en medrivende afslutning på bjergetapen fightede Richard Carapaz sig til sin anden etapesejr som sidste overlevende fra et udbrud, mens Roglic tændte ild til favoritgruppen fire kilometer fra mål.

De seneste tre års vinder af løbet knækkede Evenepoel, og flere andre konkurrenter endte også med at tage tid på førertrøjen.

Roglic og Miguel Ángel López fik sat Evenepoel med 48 sekunder og åbnede for alvor klassementet op igen.

Her er Evenepoel nu kun 1 minut og 49 sekunder foran Roglic og 2 minutter og 43 sekunder foran Enric Mas.

Annonce:

En hektisk start så feltet blive splittet i to. Mens førende Remco Evenepoel og de fleste favoritter sad i forreste del, blev blandt andet UAE og Bahrain fanget i knækket.

De jagtede længe og vildt for at få samling på tropperne, og det høje tempo betød, at et udbrud først kom sent afsted. Da det skete, endte ti mand med at slippe fri, blandt andre fredagens danske etapevinder, Mads Pedersen i den grønne pointtrøje.

Richard Carapaz fra Ecuador kan nu kalde sig dobbelt etapevinder i årets Vuelta. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Med en hård stigning som afslutning var han uden vinderchancer, men den danske Trek-kaptajn var rykket afsted sammen med holdkammerat Kenny Elissonde og agerede loyal hjælper for den franske klatrer.

I frontgruppen sad dog også stærke navne som Richard Carapaz, Alexey Lutsenko og Luis León Sanchez.

Med 33 kilometer til mål kunne Mads Pedersen indkassere maksimumpoint på etapens eneste indlagte spurt. 20 point til hans i forvejen store føring i pointkonkurrencen.

Annonce:

Ti kilometer senere begyndte så første del af finalen, en kategori-2-stigning, som gik direkte over i den afsluttende kategori-1-stigning til målet i Sierra de La Pandera.

Mads Pedersen slap hurtigt på første stigning. Arbejdsdagen var slut for ham, mens de bedste klatrere i gruppen satte efter etapesejren.

Ved foden af den sidste stigning 8,4 kilometer fra mål var feltet omkring to et halvt minut efter. I front begyndte folk stille og roligt at falde fra, og kun Carapaz havde lige nøjagtigt benene til at holde hjem.

I favoritgruppen angreb Primoz Roglic små fire kilometer fra toppen, da stigningsprocenterne nåede 15. Det knækkede Evenepoel, som måtte se værdifulde sekunder tikke den forkerte vej i forhold til sin samlede føring.

Søndag venter endnu en stor bjergetape.

Dyk ned i Ekstra Bladets cykelsportsunivers:

Vingegaards kæreste afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas

For 15 år siden blev Michael Rasmussen smidt ud af Tour de France. Her giver han et unikt indblik i døgnet, hvor livsdrømmen krakelerede

Annonce:

Meget ændrer sig, når man er kongen af Tour de France. Sådan er tilværelsen i gult