Uventet kæmpe bonus

SAINT-CHAFFREY (Ekstra Bladet): Det er til at mærke, at Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard netop har sikret sig den gule trøje i Tour de France.

Foran mandskabets hotel i Saint-Chaffrey har der i timerne efter danskerens magtdemonstration nærmest været byfest.

Fans var mødt op i massevis for at få et glimt af den nye mand i førertrøjen, og triumfen smittede af på alle. Hver gang en rytter gik forbi i zonen foran holdbussen, kunne han mærke massiv interesse fra tilskuere og medier.

Og det var jo ikke så underligt. For det hollandske mandskab havde lige fået hele klassementet til at eksplodere: Pogacar gik i opløsning, og Vingegaard gik i gult.

- Først og fremmest var det en fantastisk præstation af hele holdet i dag. De gjorde et virkelig godt stykke arbejde, og Jonas gjorde det hele færdigt, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Grischa Niermann, til Ekstra Bladet.

Grischa Niermann er naturligvis pavestolt over holdets præstation på dagens etape. Foto: Claus Bonnerup

- Vi vidste, at stigningen passede til ham, og vi vidste, at han skulle forsøge på de sidste fem kilometer. Og han var så fuld af selvtillid, at han angreb lige ved 5-kilometer-mærket. Vi havde aldrig forventet, at han ville tage så meget tid i dag, men det lykkedes. Det var en fantastisk dag, lyder det begejstret.

Forud for det afgørende moment havde Jumbo-Visma spillet særdeles offensivt ud hele dagen ved at angribe Tadej Pogacar på kryds og tværs.

- Vi ønskede at gøre løbet hårdt. Vi ville have Primoz Roglic af sted og sætte UAE Emirates under pres. Allerede på Col du Galibier var der fuldt tempo, og alle var i knæ. Det gav bonus på den sidste stigning og det faktum, at der blev kørt igennem hele dagen, var også årsagen til, at afstanden blev så stor, siger Niermann.

Primoz Roglic (tv) angreb allerede Tadej Pogacar på toppen af Col du Télégraphe med næsten 70 kilometer til mål. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Nu står mandskabet foran en helt ny opgave. Trøjen er erobret, og nu skal den forsvares. Men Vingegaards sportsdirektør ønsker dog ikke at kommentere på, om det bliver med danskeren i en offensiv eller defensiv rolle. Han tør dog godt slå fast, at der er lang vej til mål.

- Han er nu i spidsen for Tour de France, men der er 10 etaper tilbage. Vi er der ikke endnu. Vi har haft den gule trøje før, men mistede den inden Paris. Jeg har sagt det før: Det eneste, som gælder, er at have den gule trøje i Paris.

