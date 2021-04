Uvis fremtid: - Jeg har haft brug for ro

I november stoppede Bjarne Riis som teammanager hos World Tour-holdet NTT Pro Cycling, og siden har man ikke hørt et ord fra den nu 57-årige dansker.

Nu åbner Riis munden og fortæller om sine øjeblikkelige tanker - og det er lidt usikkert, hvad fremtiden byder på.

- Først og fremmest. Jeg har ikke haft et behov for at skulle finde et nyt hold eller et nyt job. Jeg har egentlig bare haft brug for at få lidt ro på og tænke nogle tanker og finde ud af, hvad jeg har lyst til med mit liv, siger Riis i podcasten Kinghooper.

Bjarne Riis har haft brug for at få lidt ro på. Foto: Ernst van Norde

Han har travlt på hjemmefronten og overvejer nu, om han fortsat har lyst til cykelsporten eller skal kaste sig over noget helt andet, eller slet ikke vil forpligte sig til noget.

- Jeg har også altid været en person, når jeg har nået mine mål, så har jeg sat mig nogle nye. Der er jeg jo nu ældre, så den samme sult eller nødvendighed er der ikke. Når man kommer i min alder, så skal man bruge lidt længere tid på, hvad næste kapitel så skal være og ikke springe ud i det første og bedste, siger Riis.

Riis og familien bor lige nu i Lugano i Schweiz, men har flere gange overvejet, om de skal flytte hjem til Danmark, men vejret er umiddelbart noget, der afskrækker Riis.

Bjarne Riis' kone, Anne-Dorthe Tanderup, har tidligere talt om, hvad parret har fortrudt.

Riis og Tanderup fra Tour de France 1998. Foto: Jan Grarup/Polfoto

Bjarne Riis med mellemnavnet 'Lykkegaard' var professionel cykelrytter fra 1986 til 1999 og vandt Tour de France i 1996. Siden har han dog erkendt, at han tog doping.

Efter den aktive karriere blev han i 1999 sportsdirektør og holdejer på det danske hold, der startede som Team Home-Jack & Jones og sluttede i 2015 som Tinkoff-Saxo.

Siden forsøgte han sig i 2016 med Team Virtu, og i 2020 kom han ind som teammanager hos NTT-holdet, men stoppede efter mindre et år.

Her har Riis senest forklaret, at folkene på holdet simpelthen havde det for godt.

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)