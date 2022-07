Vækker mindelser om 2010

Han ved, hvad han taler om.

Hvorfor?

Fordi Andy Schleck har deltaget i en kamp, som minder meget om den, Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard udkæmper lige nu.

Tilbage i 2010 blev rivaliseringen mellem den klejne rytter fra Luxembourg og den spanske fighter Alberto Contador for alvor formet, og Schleck, der blandt andet nu får tiden til at gå med at være cykelekspert, kan da godt se paralleller til den nuværende Tour-situation 12 år senere.

- Jeg sammenligner aldrig epoker, men selvfølgelig får den gule trøje mod den hvide trøje tankerne tilbage på 2010.

- Der er helt klart ligheder mellem dem og os. Jonas er en fremragende klatrer, mens Pogacar ser ud til at være en mere komplet rytter. Så ja, det ligner min duel med Alberto Contador, fortæller Andy Schleck ifølge Cyclismactu.

Artiklen fortsætter under billederne..

Den evige kamp mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard fortsætter nogle etaper endnu. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Læs også: Alt om duellen: Her er Vingegaards hemmelige våben

Tilbage i 2010 var Andy Schleck og Alberto Contador rivaler på landevejen i Touren. Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den danske klatrer fra Thy er i skrivende stund 2 minutter og 18 sekunder hurtigere end det slovenske fænomen. Vingegaard kaprede den gule trøje på 11. etape, da han kørte fra alt og alle på Col du Granon, og Pogacars fem dage som løbet fører var slut.

I 2010 endte Contador med at vinde Tour de France, men Schleck fik senere tildelt sejren, fordi Contador blev anklaget og senere dømt for brug af doping.

--------- SPLIT ELEMENT ---------