Værsgo, Jonas: Her er vejen til sejr

Vuelta a España står over for nogle uhyggelige stigninger i den sidste uge

Der er nogle alvorlige vanskeligheder forude for Vuelta-feltet, der har taget hul på sidste uge.

Ekstra Bladet giver dig her overblikket over etaperne og de udfordringer, der unægteligt troner forude.

For det er voldsomt.

Jonas Vingegaard og Jumbo-gutterne kan manifestere deres totale dominans, og de kan få sig én over nallerne, hvis de ikke er vågne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tirsdag: 16. etape

Liencres Playa til Bejes

120,5 km

Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Feltet er nået op til det allernordligste ved Biscaya-bugten.

Efter hviledagen mandag er der tale om en næsten helt flad rute - indtil knolden La Hermida, der er en kategori 2-stigning de sidste fem kilometer.

Her er der stigningsprocenter på 14 og 15, så selvom den er kort, er den barsk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag: 17. etape

Ribadesella til Alto de L'Angliru

124,5 km

Foto: José Jordan/AFP/Ritzau Scanpix

Stadig helt oppe ved kysten, men nu med alvorlige bjerge undervejs.

To kategori 1-stigninger samt den berygtede stigning på 12,4 km op til målstregen i Alto de L'Angliru.

Annonce:

Det er Vueltaens svar på Alpe d'Huez og en bidsk satan for rytterne.

Her er stigningsprocenterne over 20 flere steder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Torsdag: 18. etape

Pola de Allande til La Cruz de Linares

179 km

Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Meget hård omgang med en kategori 3-, en kategori 2- samt hele tre kategori 1-stigninger - med den nye La Cruz de Linares-stigning, som de vanvittige arrangører har besluttet, at feltet skal op ad, for så at køre ned, for så at køre op ad igen.

Til gengæld er den kun 8,3 km lang - men dog med stigningsprocenter på 15-16 stykker undervejs.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag: 19. etape

La Bañeza til Íscar

177,5 km

Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Feltet blæser sydover med kurs mod Madrid. Etapen er flad som farmors pandekager.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lørdag: 20. etape

Manzanares El Real til Guadarrama

208 km

Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Mere knoldet får du ikke en rute.

Der er ingen hårde stigninger. I hvert fald ikke for sofa-eksperterne, der ikke har prøvet sådan en etape efter tre uger i sadlen.

Men op og ned går det. Hele ti gange skal feltet op ad en kategori 3-stigning. Flere af dem skal dog overvindes to gange.

Fra sidste stigning er der 12 kilometer til mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Søndag: 21. etape

Hipódromo de la Zarzuela til Madrid

101,5 km

Foto: César Manso/AFP/Ritzau Scanpix

Den korte og flade paradekørsel ind til finalen på Paisaje de la Luz i Madrid.