Valgren afslører hemmeligheden bag stort skifte

Det var hverken muligheden for at køre klassikere eller pengene, som flere har peget på, der lokkede Michael Valgren til Dimension Data

Han kunne have sagt ja til kontraktforlængelse hos Astana, og han kunne have sagt ja til andre hold. Alligevel valgte dansk cyklings næststørste navn, Michael Valgren, i august at skrive under på en kontrakt med sydafrikanske Dimension Data.

Selv forklarede han, at han var glad for at skifte til et hold, der satsede på klassikerne, mens Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, pegede på, at skiftet nok skyldtes, at lønposen var større.

Nu kommer Valgren så selv med en helt tredje forklaring på skiftet til Dimension Data.

- De var meget interesseret i mig, og jeg havde en god snak med sportsdirektør Rolf Aldag. Jeg havde to gode år med Astana, men jeg følte, at noget manglede, siger Valgren i et stort interview med Velonews.com.

- Dette hold var så interesseret, og jeg er en nørd, når det kommer til udstyr.

- Jeg hørte, at de ville køre på BMC-cykler og alt det bedste udstyr.

- I cykling i dag er vi alle så lige, så det er disse små forskelle, der somme tider kan blive forskellen på at vinde eller ikke at gøre det.

- Det er næsten lidt som Formel 1. Udstyret var den største grund til, at jeg ønskede at skifte. Jeg træner som en sindssyg hver dag, og jeg ønskede at køre på den bedste cykel, siger Valgren.

Michael Valgren vandt Amstel Gold Race i april sidste år. Foto: Ritzau/Scanpix/MARCEL VAN HOORN

I cykelmiljøet går der historier om, at enkelte kørere er så ligeglade med teknikken, at de end ikke kan lappe dækket efter en punktering - ja faktisk interesserer cyklen dem ikke. Men sådan er Valgren ikke.

- Flere og flere af os bliver nørdede og går ind i den slags her. Alle er besat af deres Garmin og aerodynamikken. Alle vil være i top med disse ting, men det er de små detaljer, at sejren ligger.

- Jeg er overbevist om, at det ofte er forskellen mellem at vinde eller blive nummer tre og fire. Og gennem et langt etapeløb, så sparer du meget energi i løbet af tre uger.

- I sidste ende har du måske sparet en hel etapes energi. Ting som dragter og aerodynamik gør en stor forskel, siger Valgren.

Da det overraskende skifte faldt på plads i august sidste år, så var det ellers ikke udstyret, som Valgren fokuserede på som årsagen til skiftet.

- Det er en stor mulighed for mig at skifte til et hold, der er så opsat på at bygge på deres hold til klassikerne. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med gutterne på holdet, og jeg ser en stor fremtid for mig her, sagde Valgren dengang.

Michael Valgren bliver interviewet til TV2 under Tour de France. Foto: Polfoto/Claus Bonnerup

Dem forklaring købte Michael Rasmussen dog ikke dengang.

- Han har haft rig mulighed for at holde fokus på klassikerne hos Astana i hvert fald, så mon ikke det i virkeligheden handler om, at der har været en ordentlig pose penge involveret i beslutningen, lød det kontant fra 'Kyllingen'.

- Jeg synes, at Astana har givet rigtig fin mening for ham indtil nu. Jeg tror, at det, der giver fin mening for ham, er, at der venter en ordentlig løncheck. Holdet skal i hvert fald forstærkes yderligere, hvis han skal have en sportslig gevinst ud af det, sagde Rasmussen dengang.

Også Astanas team-manager Dmitrij Fofonov har tidligere hentydet til, at det var pengene, der lokkede Valgren væk fra Astana til Dimension Data.

- Fornyelse af kontrakter er altid kompliceret med økonomi, personlige mål, løfter og så videre. Man skal også tænke på samarbejdet internt på holdet. Man kan købe sig til alle stjernerytterne, men kan de samarbejde? Det er først og sidst det vigtigste, sagde Fofonov i november i et interview med velo-club.net.

Generelt har Astana fået sværere ved at konkurrere økonomisk i feltet.

- Jeg kan ikke sige, at Astana er et lille hold, men hvis en rytter forlanger ti millioner, så er det ikke sådan, at vi har dem i baglommen og bare giver dem væk. Der skal være rimelighed i tingene. Enhver rytter har sin værdi, og vi kan ikke bare smide penge ud gennem vinduet, sagde Fofonov dengang.

1. januar tiltrådte Valgren så hos Dimension Data, og der bliver en del at leve op til, hvis han skal kopiere 2018-sæsonen.

Her vandt Valgren både Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad. I år er målet noget andet.

- Løbet, som jeg vil vinde, er Flandern Rundt - 100 procent, siger Valgren i det nye interview med Velonews.

Han angriber den nye sæson på samme måde som sidste år. Efter Australien vil han køre i Algarve, Belgien, Tirreno Adriatico og alle klassikerne - undtagen Paris-Roubaix - til Liége-Bastogne-Liége.

Michael Rasmussen kunne godt lide cykelåret 2018, men har endnu større forventninger til det danske cykelår 2019, som du kan læse lige her.

