Valgren afslører: Riis på straffeaktion

CULOZ (Ekstra Bladet): Bjarne Riis er kendt som en mand med faste principper.

Et af dem er, at sodavand og elitesport ikke rigtig hører sammen.

Det har rytterne på NTT-holdet nu fået at mærke.

For team manageren har nemlig fjernet det lager af sodavand, de trætte ryttere ellers kan læske sig med i bussen efter etapen.

Det afslørede Michael Valgren i mål efter 15. etape og blev spurgt, om de inden hviledagen skal have lidt godt at spise og måske en øl.

- Bjarne har lige fjernet alle vores colaer og Sprite. Så jeg tror heller ikke, at vi får øl i aften. Jeg tror bare, at vi skal hjem på hotellet og have noget hvid pasta, siger Michael Valgren.

Han må nøjes med noget lidt mere primitivt at drikke.

- Der er danskvand og almindeligt vand. Det er det nye.

- I morges var det bare væk – det var lige godt satans. Jeg har bestilt Sprite til Touren. Der er ikke så mange kalorier i, så det var jeg ret tilfreds med.

- Men han sagde i starten, at det var dårligt for os, så jeg kunne godt se, hvor det bar hen ad. Så nu det ikke er gået så godt, så kan han skyde skylden på det.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- En slags straffeaktion?

- Ja, det tror jeg. Arj, det er fair nok. Hvis de synes, at det er dårligt for os, har jeg fuld forståelse for det, siger Valgren.

Nu håber han på, at der på aftenbordet trods alt er noget lækkert, nu da rytterne ikke skal køre mandag.

- Vi får altid god mad, og normalt får man en burger inden hviledagen. Sidst blev det så sent, så der var ikke noget, men mon ikke der er en lækker dessert i aften.

- Ja, hvis ikke Bjarne også har taget den?

- Så kan vi lige så godt tage hjem. Arj, det er okay, siger Michael Valgren, der trods alt finder plads til at smile ad situationen.

