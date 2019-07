Valgren dvæler ikke ved fortiden: - Så havde jeg skudt mig selv

Michael Valgrens dårlige forår sidder stadig i ham, men han vil ikke bruge tid på at spekulere over det

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Michael Valgren var en af de allersidste på Dimension Data, der fik billetten til årets Tour.

Holdets ledelse overvejede for og imod hos ham og sprinter Mark Cavendish, og den overvejelse faldt altså ud til Michael Valgrens fordel.

Det på trods af, at hans forår har været forfærdeligt.

I flere af de løb, han året forinden var med til at præge og vinde, blev han til egen forbløffelse kørt midt over. Forklaringer har han stadig ingen af - men han kan mærke, at bøtten er ved at være vendt og formen på vej mod sit højeste niveau.

Det konstaterede han på holdets pressemøde i Bruxelles Expo.

- Jeg er den bedste Valgren, jeg har været i år. Så det er kun godt ... Men der skal ikke så meget til.

- Jeg er i hvert fald positiv. Jeg kan ikke gøre andet end at gå ud og gøre mit bedste. Jeg har gjort mit forarbejde vanvittigt godt, og jeg synes, at der har været gode indikationer på det seneste.

Han må dog også indrømme, at de dårlige resultater har ramt ham på selvtilliden.

- Ja, nogle dage. Lige nu er jeg ikke. Men hvis jeg har en dårlig første uge, kan det blive en lang Tour. Men så må jeg finde noget positivt i noget andet.

- Altså, det har været et langt og hårdt forår. Man lærer også at glemme tingene. Det er man nødt til. Hvis man bliver ved med at falde tilbage i fortiden, så havde jeg nok skudt mig selv, ha ha.

Han har udset sig etaperne 5, 8 og 9 som dem, han potentielt kan hente en sejr på, hvis han får ramt udbruddet. Men klog af skade vil han ikke kigge længere frem.

- Jeg skal også være realistisk. Hvis jeg nu er dårligt kørende, så bliver anden og tredje uge hårde.

- Men finder jeg de bjergben, jeg havde sidste år, kan alt lade sig gøre, siger Michael Valgren.

