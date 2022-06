Valgren styrtet - på vej til hospitalet

Michael Valgren er søndag styrtet i Route d'Occitanie og er på vej på hospitalet for at gennemgå yderligere undersøgelser, skriver hans hold EF Education-EasyPost på Twitter.

- Michael Valgren styrtede i Route d'Occitanie i dag. Han er på vej til hospitalet, hvor han vil gennemgå undersøgelser for at fastslå hans skader. Opdateringer følger, når vi har mere information, skriver EF Education-EasyPost.

Det er derfor uvist, hvor alvorlige skader han har pådraget sig, men EF's danske sportsdirektør Matti Breschel har netop oplyst til TV 2 Sport, at Valgren definitivt er uden chance for at komme til Tour de France, der indledes i København om små to uger.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Matti Breschel, der trods alt kommer med lidt opmuntrende nyt.

- Han er okay. Altså han har ikke slået hovedet eller fået nogen indre blødninger, siger Matti Breschel, der befinder sig i Schweiz, hvor holdet også deltager i Schweiz Rundt.

- Jeg ved ikke meget mere end jer. Jeg står jo her i Schweiz, og vi skal lige til at begynde, men han har kørt i ambulance i rigtig lang tid nu og skal ind på hospitalet for at få tjekket omfanget af skaderne. Men som du jo nok ved, går det ikke altid super hurtigt med sådan noget, fortæller han.

Route d'Occitanie er et fransk etapeløb på fire etaper, som slutter med fjerde etape i dag. Michael Valgren lå nummer tre før lørdagens etape, men dumpede helt ned som nummer 66.

Søndagens etape er 188 kilometer lang, men bliver altså uden Michael Valgren over målstregen. Også danske Mattias Skjelmose, Jonas Gregaard, Jacob Hindsgaul og Asbjørn Hellemose er med i løbet.