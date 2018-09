Valgren var tæt på VM-triumf: - Lortebakke!

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Danskerne var i den grad i fokus, da der søndag eftermiddag blev kørt VM i linjeløb i Østrig.

Først tog 23-årige Kasper Asgreen det meste af opmærksomheden de første 230 kilometer, da han en efter en smed folk af fra det 11 mand store udbrud, der kom af sted i begyndelsen af løbet.

Med 23 kilometer igen var det slut for Asgreen, men så steppede Michael Valgren i stedet op og kørte solo mod målstregen i Innsbruck, inden han blev hentet af en gruppe med den senere verdensmester Alejandro Valverde.

Valgren angreb med godt tyve kilometer igen og kørte solo på nedkørslen frem mod den såkaldte helvedesstigning, der desværre var for stor en mundfuld for danskeren.

Han var dog var tilfreds med syvendepladsen.

- Jeg er glad. Jeg skulle nok have haft to minutter på den der lortebakke, før det kunne lykkes. Så jeg får nok det maksimale ud af det. Jeg prøver at køre cykelløbet og prøver at vinde, og det er jo lige ved at ske.

Undervejs havde han lidt mere end 30 sekunder til forfølgerne, men uden radiokontakt var det svært at fornemme for Valgren.

'Jeg aner ikke en skid'

- Det er svært at sige, for jeg aner ikke en skid. Jeg aner ikke, hvor meget tid jeg har, og jeg vil også gerne spare mig lidt til nedkørslen, fordi den var så led, siger han og afslører, at benene også var slidt til sidst.

- Jeg vidste godt det ville blive svært, og jeg havde ikke benene til sidst. Det krampede i begge ben, og havde jeg ikke haft det, så tror jeg godt, det kunne lade sig gøre. Jeg vejer jo ikke 65 kilo som de andre, og det kostede nok i sidste ende.

VM-ruten i Østrig var på forhånd udråbt som en af de hårdeste nogensinde, og især den sidste stigning var der respekt for fra rytterne.

- Den sidste stigning var hårdere end jeg troede. Hvis man ser lidt nørdet på det, så tror jeg, det var det hårdeste cykelløb, jeg har kørt i forhold til watt osv., lød det fra Valgren, der også havde roser tilovers for hjælperen Emil Vinjebo, der normalt kører i cykelsportens tredje division.

- Jeg kan kun sige kæmpe tak til Emil Vinjebo. Som kontinentalrytter stepper han virkelig op og kører som en gammel professionel.

Jakob Fuglsang var næstbedste dansker som nummer 20.

