Valgrens gigantiske ros: - Det er ren poesi!

Sportsdirektør på det amerikanske WorldTour-hold EF-Education-EasyPost Andreas Kiler har gjort et ekstraordinært godt indtryk på holdets danske rytter, Michael Valgren.

Selvom der er flere tidligere rytterprofiler i sportsdirektionen på holdet, har Valgren ham som klar favorit.

- Vi har et kongehold af sportsdirektører, men især Andreas Klier er helt exceptionel. Han er den bedste, jeg nogensinde har arbejdet med, siger Michael Valgren til feltet.dk.

Ifølge Valgren er det unikke ved Klier, at han kender ruten som sin egen bukselomme og kan læse løbene og de andre hold. Som rytter var han ikke selv den bedste, så han ved, hvordan man sparer på kræfterne under et løb.

- Vi skal bare lytte til hans stemme i radioen og nærmest lukke øjnene og høre på ham. Det er ren poesi, siger han.

Andreas Klier (højre) vandt i 2003 Gent-Wevelgem. Han tilstod dog at have brugt doping i perioden 1999-2006 tilbage i 2013. Foto: Klaus Gottfredsen

Giver ro til rytterne

Andreas Kliers evne til at forudse, hvordan et løb udspiller sig, og hvad holdene gør, er guld for rytterne på holdet. Ifølge Valgren overlader han intet til tilfældighederne, og det giver en ro til rytterne.

Valgren fremhæver også hans evne til at sige tingene, som de er, uden at lyde pædagogisk.

- Man forstår ham bare, og han kan forklare alt, når det for eksempel kommer til taktikken, siger han.

Den tidligere danske rytter Matti Breschel er ifølge Valgren den perfekte makker til den dygtige sportsdirektør fra Tyskland.

Han får det bedste ud af folk, når de sidder i udbruddene. Med de to i bilen vandt det amerikanske hold to etaper i Girioen i 2020, hvilket var Matti Breschels første år som sportsdirektør.