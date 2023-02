Valgte verdensstjernen frem for danske Matias

Det var tæt på, men så fik superstjernen pladsen i stedet.

Det danske stortalent Matias Malmberg fortæller nu til Ekstra Bladet, at han var tæt på at lave det helt store skifte i år, da han lå og bejlede til en WorldTour-kontrakt, indtil tilfældigheder ødelagde hans muligheder, da en vaskeægte superstjerne pludselig bød sig til.

- Jeg var meget tæt på at skrive med Astana i efteråret. Der var ikke noget på papir endnu, men jeg var nede at mødes med dem i Italien og lavede nogle tests. Der var en interesse, og de havde fulgt godt med i min træning i månederne op til.

Det så således lovende ud for Malmberg, der efter en imponerende sæson for det danske cykelhold coloQuick, hvor han bl.a. var blevet U23-danmarksmester i enkeltstart, var i en god dialog med holdet og var med på flere af deres træningslejre.

Men da et konkurrerende hold med store navne om bord pludselig forliste, betød det, at en række interessante navne kom foran danskeren i køen til en kontrakt med kasakherne.

- Det faldt til jorden, da B&B-Hotels lukkede, fordi Cavendish og Cees Bol pludselig blev frie på markedet. Det gjorde, at mine chancer for at skrive den kontrakt røg.

Matias Malmberg i selskab med Mathias Bregnhøj på 1. etape af Postnord Danmark Rundt i 2019. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jeg kunne godt mærke, at fra at være ivrige var der pludselig mere stille i den anden ende, da Cavendish kom på markedet. Det er ærgerligt, men også forståeligt, når det er ham, fortæller Malmberg, der i dag er ret overbevist om, at han ellers havde fået et kontrakttilbud fra holdet.

Ved, at han er god nok

Danskeren forstår således godt, at en rytter som Mark Cavendish snuppede den eftertragtede plads på WorldTour-holdet foran ham.

Han er da også ret afklaret omkring sin situation, hvor han i stedet for WorldTour-niveau må tage et par skridt ned. For han ved nu, at han har, hvad der skal til.

- Jeg føler, at jeg er ret afklaret omkring det, i og med at jeg havde en god sæson sidste år. Så jeg er ikke nervøs for, om jeg er god nok. Når et hold som Astana kommer og viser interesse, så er du god nok, fortæller danskeren, der også var i dialog med andre WorldTour-hold forud for i år.

Endnu må danskeren ikke løfte sløret for, hvor han skal køre næste år. Han er dog klar til at gå ud at vise hele cykelverdenen, hvad han kan.

- Jeg er ikke nervøs. Jeg ved, at jeg nok skal vinde cykelløb på det hold, jeg kommer på. Jeg vil bare vise, at jeg har det niveau, som der kræves for at tage skridtet op. De var nervøse for, om jeg kunne klare mosten og køre store etapeløb. Det var et af argumenterne for, at jeg ikke fik kontrakten, ud over at de hentede Cavendish og Bol.

Mark Cavendish jagter i år den 35. etapesejr i Tour de France, der vil udødeliggøre ham som den suverænt mest vindende rytter i løbets historie foran Eddy Merkcx.