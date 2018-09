Valverde græd: Regnbuetrøjen er min største drøm

Han kom til VM med et skræmmende cv med 121 sejre og seks VM-medaljer. Men verdensmester havde det spanske cykelfænomen Alejandro Valverde aldrig været.

Den titel kan han nu tilføje sin vanvittige liste med bedrifter efter søndagens triumf i Innsbruck, og superveteranen lægger ikke skjul på, at sejren er en af dem, han er allermest stolt af.

- Det var min største drøm at blive verdensmester. Jeg har grædt mange gange efter et cykelløb, men dette var helt klart det mest følelsesladede øjeblik.

- Jeg har altid jagtet VM-sejren. Jeg har seks medaljer fra tidligere, men ingen af dem var af guld. Det føles helt utroligt endelig at få den, siger Alejandro Valverde.

Det er hele 15 år, siden den nu 38-årige spanier første gang stod på et VM-podium som sølvvinder efter landsmanden Igor Astarloa. I alt har han samlet to sølv- og fire bronzemedaljer ved VM.

- Jeg tvivlede efterhånden på, at det nogensinde skulle lykkes mig at vinde. Jeg kom hertil med et håb, men jeg vidste, at det ville blive vanskeligt, fordi jeg var en af favoritterne. Det gør det altid sværere.

- Jeg er meget stolt. Jeg har flere gange været til VM, hvor en af mine holdkammerater har fået regnbuetrøjen - eksempelvis Oscar Freire. Det er skønt endelig at bære den selv, siger Valverde.

Sejren kommer, kun 15 måneder efter at han styrtede på første Tour de France-etape i 2017 og flækkede sin ene knæskal.

- Alt, hvad der er kommet efter det styrt, betragter jeg som en gave. Jeg var bange for, at min karriere var slut, for jeg var slet ikke sikker på, at jeg kunne komme mig over det.

- Alligevel er jeg kommet tilbage til, hvor jeg er nu. Alt, hvad der sker fra nu, må jeg også anse som en gave, siger den nybagte verdensmester.

Franskmanden Romain Bardet vandt sølv, mens Michael Woods fra Canada tog sig af bronzen.

Alejandro Valverde Født: 25. april 1980 i Murcia, Spanien

Højde: 178 cm

Vægt: 61 kg

Hold: Movistar

Sejre: 122 STØRSTE RESULTATER

Tour de France

11 deltagelser, 4 etapesejre, nr. 3 samlet (2015) Gito d'Italia

1 deltagelse, 1 etapesejr, nr. 3 samlet (2016) Vuelta a España

12 deltagelser, 11 etapesejre, 1 samlet sejr (2009), 2 andenpladser (2006, 2012) og tre tredjepladser (2003, 2013, 2014) VM

1 guld (2018), 2 sølv (2003, 2005), 4 bronze (2006, 2012, 2013, 2014) Etapeløb

Critérium du Dauphiné: 2 sejre

Catalonien Rundt: 3 sejre

Baskerlandet Rundt: 1 sejr

Andalusien Rundt: 5 sejre Endagsløb

Liège-Bastogne-Liège: 4 sejre

Flèche-Wallonne: 5 sejre

Clasica San Sebastian: 2 sejre

Vuelta a Murcia: 5 sejre 2 gange spansk mester i linjeløb

1 gang spansk mester i enkeltstart World Cup: 4 samlede sejre (2006, 2008, 2014, 2015)



Se også: Valverde fik endelig sit VM-guld

Se også: Valgren var tæt på VM-triumf: - Lortebakke!

Se også: Bænket af stor fodboldklub: Nu er han dobbelt verdensmester i cykling