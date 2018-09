Valverde snød sprinterne i dramatisk finish

8. etape i årets Vuelta a España blev anden gevinst for Alejandro Valverde.

Den 38-årige Movistar-veteran formåede på opløbet i Almadén det, der ikke er mange forundt: Han trådte forbi en vildt sprintende Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) på en let stigende afslutning.

Da dagens sidste udbryder blev hentet seks km før mål, var spørgsmålet blot, hvilken type sprint der ville komme.

De sidste to km steg med fire procent, men flere rendyrkede sprintere holdt sig til. Alligevel var det klassement-rytterne, der var i overtal, da Bahrain-Meridas Ivan Cortina åbnede spurten med 300 meter til mål.

Her blev Valverde i første omgang klemt inde, og det lignede en formsag for verdensmester Sagan, da han fra anden position trådte frem og let passerede Cortina.

Men selv for et fænomen som Sagan kan det blive hårdt, og da Alejandro Valverde bagfra havde fundet ind i sit karakteristiske malende bakke-tråd, blev slovakken passeret kort før stregen. Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) blev treer.

Det var Alejandro Valverdes professionelle sejr nummer 121 - og en af dem, han faktisk ikke selv havde regnet med.

- Jeg er helt ærligt lidt overrasket. Min sportsdirektør sagde til mig inden, at jeg ikke måtte sætte hjulet en meter forkert på den afslutning. Jeg havde det godt i sprinten, men jeg er alligevel overrasket, sagde spanieren efter etapen.

Han kan ikke løbe fra, at han er blevet 38 år, men med sin 13. sejr i år lader det ikke til at påvirke

- Jeg er måske gammel i forhold til min dåbsattest, men fysisk og mentalt føler jeg mig stadig ung, siger Valverde, der udbyggede føringen i kampen om pointtrøjen.

Den får han også lov til at beholde til hen på den anden side af hviledagen, men det kan være, at han skifter den ud med løbets røde førertrøje.

For søndag venter en hård nyser af en bjergetape med mål på et bjerg uden for kategori, og Valverde er på løbets andenplads blot 37 sekunder efter franske Rudy Molard (FDJ).

Men den samlede vinder fra 2009 vil dog ikke påtage sig favoritværdigheden.

- I morgen er en rigtig bjergetape, og vi får at se, hvem der kan slutte på podiet i denne Vuelta, lyder den korte analyse fra etapevinderen.

