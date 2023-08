Van der Poel nedtoner mulighed for unik trio af VM-titler

Hvis Mathieu van der Poel var en bokser, var han godt på vej mod at sikre sig alle sværvægtsbælterne i de største forbund.

Den hollandske cykelstjerne, der søndag vandt VM i landevejsløb, er også forsvarende verdensmester i cross, og lørdag kan han føje endnu en VM-titel til samlingen, hvis alt flasker sig i mountainbike-løbet i Skotland.

Selv nedtoner han muligheden for at kunne sidde på alle tre verdensmesterskaber på samme tid.

- Målet er at kvalificere mig til Paris. Det er derfor, jeg vil køre løbet på lørdag. Jeg håber bare at levere et godt resultat, så jeg måske kan kvalificere mig til de olympiske lege, siger han.

28-årige van der Poel vandt i februar sit femte verdensmesterskab i cross i en tæt duel med sin evige rival, Wout van Aert fra Belgien.

Annonce:

Siden har han været en af landevejssæsonens mest succesfulde ryttere med sejre i blandt andet Milano-Sanremo og Paris-Roubaix.

Når man både er en stor stjerne på cross-scenen og landevejen, er der ikke meget tid til at få mountainbiken ud af garagen.

- Jeg sad senest på en mountainbike i Livigno før Tour de France sidste år, så det er mere end et år siden. Hvis VM var en måned længere væk, ville jeg måske sige ja (til at sigte efter VM-titlen, red.), for så kunne jeg virkelig nå at forberede mig.

- Jeg ved af erfaring, at det er virkelig svært at skifte cykel. Man ved selvfølgelig aldrig, hvad der sker, men for mig er målet at køre et godt løb, forklarer han.

Den alsidige hollænder deltog i 2021 i mountainbike ved OL i Tokyo, og det er som udgangspunkt også hans eneste løb i Paris.

- Det var oprindeligt planen kun at køre mountainbike ved OL, men så præsenterede de landevejsløbets rute, og jeg synes, den passer godt til mig. Så måske skal jeg træffe et valg eller forsøge at køre begge, lyder det fra Mathieu van der Poel.