Van der Poel slår van Aert og bliver verdensmester igen

Mathieu van der Poel kan for femte gang i karrieren kalde sig verdensmester i cykelcross.

Søndag vandt van der Poel VM på hjemmebane i hollandske Hoogerheide på en rute designet af van der Poels far.

Som så ofte før kæmpede van der Poel med Wout van Aert om sejren, men belgieren måtte denne gang se sig slået af sin ærkerival, der i den afgørende spurt på opløbsstrækningen var hurtigst.

Dermed er Mathieu van der Poel tilbage på tronen inden for cykelcross efter et år, hvor britiske Tom Pidcock kørte rundt i verdensmestertrøjen. Inden Pidcocks triumf i 2022 havde van der Poel vundet tre år i træk fra 2019 til 2021.

Før det vandt Wout van Aert tre år i træk.

Vild duel

Alle øjne var rettet mod van der Poel og van Aert søndag, og der gik også kun et par minutter, før duellen mellem dem gik i gang.

Annonce:

De to kæmpefavoritter kørte kort inde på første omgang væk fra de andre og dannede en frontduo. Så var scenen sat, og alle andre ryttere blev efterladt i en kamp om bronze.

Van Aert og van der Poel stak til hinanden undervejs, men endte med at følges ad helt frem til sidste omgang.

Her viste van Aert først tænder med en acceleration. Han kunne dog ikke slippe af med van der Poel.

Spurtede om sejren

Wout van Aert ønskede tydeligvis ikke at komme til mål med van der Poel og prøvede igen at køre fra hollænderen, men uden held. Til sidst stod det klart, at det ville ende med en spurtduel mellem de to.

Van der Poel åbnede tidligt, men eksplosivt. Det kunne van Aert ikke svare tilbage på, og så endte det altså i en hjemmebanetriumf.

Kampen om bronze blev også en hollandsk-belgisk duel. Lars van der Haar og Eli Iserbyt kom ligesom de to i front til mål sammen, og her var sidstnævnte belgier hurtigst.