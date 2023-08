Van der Poel smadrer konkurrenter i kæmpe VM-drama

Da han først satte sit angreb ind, var der ingen tvivl.

Mathieu van der Poel satte Mads Pedersen og alle andre konkurrenter til vægs, og trods et solostyrt kunne hollænderen køre alene over målstregen til VM i linjeløb i Skotland.

Dermed overtager han den ikoniske VM-trøje fra belgieren Remco Evenepoel.

Wout van Aert bliver nummer to og Tadej Pogacer bliver nummer tre.

Mads Pedersen tager fjerdepladsen.

Mathieu van der Poel er den første hollandske vinder af VM-linjeløbet i 38 år.

Tilbage i 1985 triumferede den dengang 38-årige Joop Zootemelk.

Det er anden gang i år, at Mathieu van der Poel vinder VM-guld. I februar vandt han verdensmesterskabet i cykelcross for femte gang, dengang også med Wout van Aert som nummer to.

Van der Poel har i år også vundet blandt andet Paris-Roubaix og Milano-Sanremo.

VM-løbet blev kørt i Glasgow, hvor rytterne blandt andet skulle køre på en rundstrækning på cirka 14 kilometer.

Et tidligt udbrud fik lov til at køre med 250 kilometer til mål, og det oparbejdede et forspring på otte minutter, indtil det pludselig blev opholdt af en demonstration.

Derfor måtte de ni i front vente et stykke tid på feltet, før det nåede op. Udbryderne blev senere sendt afsted igen og tidsafstanden genoprettet.

Med 150 kilometer til målet i Glasgow blev farten i feltet banket gevaldigt i vejret, for der ventede en rundstrækning med en masse smalle og skarpe sving og små, skarpe stigninger, der skulle gøre finalen til en teknisk og krævende forestilling.

Efter at udbruddet var blevet indhentet, sad en gruppe med blandt andre store navne som Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Wout van Aert og Mathieu van der Poel sammen.

De blev senere indhentet af en større gruppe, hvor også Mattias Skjelmose var med.

55 kilometer fra mål begyndte det for alvor at regne, hvilket blot gjorde løbet endnu mere uforudsigeligt.

Italieneren Alberto Bettiol så sit snit til at stikke af fra frontgruppen, og han oparbejdede et forspring på over et halvt minut.

Forfølgergruppen blev sprængt, og Mads Pedersen sad med forrest sammen med Pogacar, van Aert og van der Poel.

Mattias Skjelmose blev derimod sat, da han blev nødt til at stoppe for at få lukket luft ud af sine dæk. På den glatte asfalt var danskeren nødt til at få et lavere dæktryk for at kunne få bid.

Stjernekvartetten med blandt andre Mads Pedersen indhentede Alberto Bettiol med 22 kilometer tilbage af VM-løbet, da Mathieu van der Poel lavede en voldsomt acceleration og kørte alene væk.

Hollænderen kørte meget hurtigt op ad en stigning og fik skabt et forspring på 35 sekunder.

Cirka 16,5 kilometer fra mål skete en potentiel sportslig katastrofe for van der Poel, da han styrtede i et sving på det glatte underlag.

Han kom hurtigt på benene og kunne forslået køre videre med ubeskadiget materiel.

Med én omgang tilbage havde Mathieu van der Poel fortsat et forspring på et halvt minut, og han øgede det støt og roligt på sidste omgang på vej mod den store triumf.