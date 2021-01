Van der Poel suveræn verdensmester

Det blev fuldstændig som forudset, da mændene søndag skulle kåre verdensmesteren i cykelcross: En duel mellem de to fænomener, Mathieu van der Poel og Wout van Aert.

Det eneste spændingsmoment var blot, hvem af de to, der skulle løbe med æren for fjerde gang.

Det blev hollandske van der Poel, der ellers startede dårligst.

På rundstrækningen ved stranden i belgiske Oostende viste Van Aert nemlig, at han har bedst styr på det drilske sand.

Jumbo-Visma-fænomenet åbnede tidligt et lille hul, da han formåede at køre gennem en sandstrækning, mens van der Poel måtte hoppe af og trække det sidste stykke.

Dermed blev det en jagt for van der Poel, der efter en nedkørsel til et mudderstykke oversatsede. Forhjulet forsvandt under ham, og den lange hollænder slog en koldbøtte.

Det blev til den ventede duel mellem Mathieu van der Poel og Wout Van Aert i sandet i Oostende. Foto: Photo by David Stockman/Belga/AFP/Ritzau Scanpix

Det kostede tid, og da Van Aert bare så stærkere og stærkere ud, syntes VM-duellen at være tidligt afgjort.

Men så pludselig gik det galt for Van Aert.

Omtrent halvvejs i løbet betød en punktering på forhjulet, at van der Poel kom blæsende uden om, og da Van Aert havde fået skiftet cykel, havde hollænderen fået et forspring på cirka seks sekunder.

Det var dog ikke umuligt at komme tilbage fra, og den stilling holdt et par omgange, indtil Wout Van Aert begyndte at se meget træt ud. Det betød yderligere tidstab, og Mathieu van der Poel kunne køre sit fjerde verdensmesterskab - og tredje i træk - hjem med et forspring på 37 sekunder til belgieren.

Bag dem havde Van Aerts landsmand Toon Aert held til at holde den britiske outsider Tom Piddcock stangen i kampen om bronzemedaljen.

